Demi Lovato se encuentra estable en un hospital de Los Ángeles

La cantante estadounidense de música pop Demi Lovato, quien ha hablado abiertamente sobre su historia de abuso de drogas y alcohol, fue llevada a un hospital de Los Ángeles el martes debido a una presunta sobredosis, según reportes de prensa.

Los representantes de Lovato, de 25 años, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, pero la revista People reportó que la cantante está "bien y estable", citando a una fuente que no identificó.

La revista actualizó posteriormente su reporte, citando a una fuente que dijo que la estrella nominada al Grammy está "despierta y hablando".

TMZ, que citó a autoridades, dijo que Lovato fue hallada inconsciente en su casa y que fue tratada con Narcan, algo usual para presuntos episodios de sobredosis de drogas y opioides.

La policía de Los Ángeles dijo que respondió el martes a un llamado de emergencia médica de una mujer en la calle Hollywood Hills donde, según reportes, Lovato tiene una residencia, pero no informó el nombre de la persona.

La portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad, Margaret Stewart, dijo que una mujer de 25 años fue llevada a un hospital local desde esa dirección.

Lovato lanzó en junio la canción "Sober" (sobria), en la que dice: "Mamá, lo siento, ya no estoy sobria, y papá, por favor perdóname por los tragos que derramé en el suelo. A quienes nunca me abandonaron, ya hemos pasado por este camino, lo siento, ya no estoy sobria".

La cantante nacida en Nuevo México saltó hace 10 años a la fama en el canal de Disney con los programas "Camp Rock" y "Sonny with a Chance" y se forjó una carrera de intérprete con éxitos como "Skyscraper" y "Sorry Not Sorry".

En el documental del 2017 "Simply Complicated", Lovato se refirió a años de abusos de sustancias, desórdenes alimenticios y alcoholismo, y dijo que comenzó a consumir cocaína a los 17 años.

A los 18 años ingresó en rehabilitación, y en ese momento se le diagnosticó un desorden bipolar.

Muchas celebridades han extendido su apoyo a Demi y escrito mensajes en Twitter, como la cantante Kehlani, y la presentadora de televisión Ellen Degeneres, entre otros.

