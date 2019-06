Demasiada TV: lo peor para la salud, según estudio

Trabajar en un escritorio todo el día puede no ser tan malo para la salud del corazón y la longevidad como estar sentado horas frente a un televisor, según un estudio de EE. UU.

"Hemos estado escuchando cada vez más sobre cómo pasar demasiado tiempo sentado es el nuevo equivalente al hábito de fumar, y hay pruebas que sugieren que existen muchos riesgos adversos para la salud asociados con el tiempo sedentario prolongado", dijo Jeanette García, investigadora de la Universidad Central de Florida en Orlando quien lideró la investigación.

Casi la tercera parte de los 3.592 adultos afroamericanos en el estudio miraban televisión durante más de cuatro horas al día. Un poco más de un tercio de ellos pasaban de dos a cuatro horas diarias sentados frente al televisor, mientras que el tercio restante miraba la televisión durante menos de dos horas al día.

Las personas que pasaron más tiempo frente a la televisión tenían más probabilidades de estar inactivas, con sobrepeso, fumadores, bebedores, poco saludables y tener un ingreso familiar anual de menos de $ 50.000, informan los investigadores en el Journal of American Heart Association. También tenían más probabilidades de tener presión arterial alta y de no tener un título de secundaria.

Los investigadores siguieron a los participantes durante un promedio de 8,4 años. Durante el estudio, 205 personas murieron y 129 tuvieron eventos como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

En comparación con las personas que veían menos de dos horas diarias de televisión, las personas que pasaban más de cuatro horas frente al televisor tenían un 49 por ciento más de probabilidades de morir o tener un evento cardiovascular.

Pero los efectos negativos para la salud de la televisión parecían estar limitados a las personas que no recibieron la cantidad recomendada de ejercicio semanal para una salud óptima: 150 minutos de actividad física moderada a física o 75 minutos de ejercicio vigoroso.

Las personas que reportaron pasar más tiempo sentados en el trabajo eran mujeres, más jóvenes y con sobrepeso, pero también más propensas tener altos niveles de actividad física en el tiempo libre, a graduarse de la escuela secundaria, a comer una dieta saludable y a tener un ingreso familiar superior a $ 50.000. Los investigadores anotaron que también eran menos propensos a ser fumadores o bebedores.

Es posible que sentarse frente al televisor sea peor que sentarse en un escritorio porque la gente come algo mientras mira o se despierta demasiado tarde y no duerme lo suficiente, dijo Lin Yang, investigadora de la Universidad de Calgary, en Canadá, que no participó en el estudio.