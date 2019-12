EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: EE.UU. AUDIENCIA CONGRESO

INTRO TEXT: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes invitó a testificar, este lunes, a cuatro abogados bipartidistas, antes de entrar en la fase final del proceso, en esa cámara del congreso de EE.UU., que podría votar a favor de enjuiciar al presidente Donald Trump. Informa Jorge Agobian, de la Voz de América, desde Washington.

INTRO SLUG: Demócratas se preparan para presentar cargos contra Trump

0:31-0:42

Jerry Nadler

Pdte. Com. Juidicial Cámara de Representantes

0:48-1:00

Doug Collins

Representante republicano

1:48-1:54

Donald Trump

Presidente de EE.UU.

Esta fue la última audiencia del proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump, que realiza la Cámara de Representantes.

Entre desencuentros partidistas...

((Nat Sound Democrats and republicans yelling to one another))

... Y más desencuentros... del público...

((NAT SOUND Person protests))

"Votamos por Donald Trump"

(("We voted for Donald Trump"))

((NAT SOUND))

Los representantes aprovecharon la oportunidad para atar el proceso a las elecciones presidenciales de 2020.

Esto dijo el demócrata Jerry Naddler:

((Jerry Nadler

Pdte. Com. Juidicial Cámara de Representantes)) ((Demócrata))

"La integridad de nuestras próximas elecciones está en juego. Nada podría ser más urgente. El presidente recibió con gusto la interferencia extranjera en nuestras elecciones en 2016. La pidió para 2020. Luego fue descubierto".

(("The integrity of our next election is at stake. Nothing could be more urgent. The president welcomed foreign interference in our elections in 2016. He demanded ir for 2020. Then he got caught"))

Y así respondió el republicano Doug Collins:

((Doug Collins

Representante republicano))

"No tenemos un delito, no tenemos nada que podamos identificar, y nadie entiende realmente lo que la mayoría está tratando de hacer. Excepto interferir y, básicamente, asegurarse de que crean que el presidente no puede ganar el próximo año si es enjuiciado".

(("We don't have a crime, we don't have anything we can actually pin, and nobody understands really what the majority is trying to do. Except to interfere, and basically make sure that they believe the president can't win next year if he's impeached"))

((NAT SOUND))

Cuatro abogados republicanos y demócratas testificaron sobre la evidencia contra el mandatario, que lo implicaría, presuntamente, en abuso de sus funciones por supuestamemte solicitar, a su par ucraniano, una investigación en contra de la familia de su principal rival político, el demócrata Joe Biden.

La Comisión Judicial develará esta semana cuáles son los cargos específicos por los que buscan llevar a juicio político a Donald Trump, el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos que es sometido a este proceso.

Una vez se establezcan los cargos, la Cámara de Representantes deberá votar, en el pleno, para aprobar los artículos, y dejar en manos del senado el proceso.

El obstáculo de la iniciativa demócrata?: el senado tiene mayoría republicana. El presidente Donald Trump, apela a la unidad de su partido.

((Donald Trump

Presidente de EE.UU.))

"El partido nunca había estado así de unido, el partido republicano. El juicio político no va a ningún lado, es una pérdida de tiempo"

((“The party has never been this united, the Republican Party. The impeachment is going nowhere. It is a waste of time"))



Jorge Agobian, VOA, Washington.