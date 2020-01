Demócratas aumentan presión para citar testigos a juicio político

EL MUNDO AL DÍA

INTRO: Por segundo día, los demócratas presentan sus argumentos iniciales, con los que buscan destituir al presidente Donald Trump. Les restan 16 horas, según el reglamento. Desde el Capitolio de EE.UU., informa Jorge Agobian.

Chuck Schumer

Líder minoría demócrata Senado EE.UU.

John Barrasso

Senador republicano

Jorge Agobian

Capitolio EE.UU.

Tom Carper

Senador demócrata

Este es el segundo de tres días, que los demócratas tienen para presentar su caso en el Senado.

Este jueves se enfocaron en uno de los dos cargos con los que acusan al presidente Donald Trump: abuso de poder.

Entre tanto, los demócratas están enfocados en una batalla que aún no dan por perdida: convencer al menos a cuatro republicanos de apoyar una moción para permitir la citación de nuevos testigos y evidencia.

((Chuck Schumer

Líder minoría demócrata Senado EE.UU.))

“Si quieren cosas nuevas, hay muchas. Como dejaron en claro los gestores, muchos de los documentos están allí, todos compilados, todos listos, con solo un voto para que cuatro republicanos los citen”.

((“If they want new stuff, there's plenty of it. As the managers made clear, a lot of the documents are sitting there, all compiled, all ready to go, with simply a vote for four Republicans to subpoena them”))

Los republicanos criticaron, precisamente, la falta de argumentos.

((John Barrasso

Senador republicano))

“No se presenta material nuevo. Todavía me parece que esto fue un esfuerzo de los demócratas de una manera muy partidista para presentar un caso contra el presidente Trump porque no estaban contentos con los resultados de las elecciones de 2016”.

((“No new material presented. It still seems to me this this was an effort by the Democrats in a very partisan way to bring a case against President Trump because they weren't happy with the results of the 2016 election”))

((Jorge Agobian

Capitolio EE.UU.))

“La votación de la moción probablemente ocurra la próxima semana. Los demócratas tratan de convencer de cualquier manera a los republicanos, no solo aquí en el Congreso… así lo dijo a la Voz de América, el senador Tom Carper”.

((Tom Carper

Senador demócrata)) ((Entrevista propia VOA LatAm))

“Espero que la gente envíe correos electrónicos, llamadas telefónicas, probablemente cartas, probablemente muchas cartas a sus senadores y, digan, ‘finalmente comencé a concentrarme en esto y usted también debería’”.

((My hope is that someone will send emails, phone calls, probably letters, probably to many letters to their senators and say, I finally started focusing on this and you should too’”))

El equipo de defensa del presidente Donald Trump se ha mostrado en contra de llamar a testigos, una opinión que aparentemente comparte la mayoría republicana en el Senado.

Jorge Agobian, VOA, Washington.