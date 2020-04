Documental de Michelle Obama 'Becoming' se estrenará en Netflix

Un retrato documental de Michelle Obama titulado "Becoming" se estrenará en Netflix la próxima semana, anunció el lunes la compañía de transmisión.

La película, descrita como "una mirada íntima a la vida de la ex primera dama Michelle Obama" narra su gira de libros por 34 ciudades en 2018-2019 para su libro de memorias "Becoming".

La gira promocional de Obama, dirigida por el promotor de conciertos Live Nation, fue similar a una gira de rock, con una serie de fechas en estadios con entradas agotadas.

La película se estrenará el 6 de mayo en Netflix. En un comunicado, Obama dijo que la experiencia de la gira "llevó a casa la idea de que lo que compartimos en común es profundo y real y no se puede confundir".

"Procesamos el pasado e imaginamos un futuro mejor. Al hablar sobre la idea del 'devenir', muchos de nosotros nos atrevimos a decir nuestras esperanzas en voz alta", dijo Obama. "Atesoro los recuerdos y esa sensación de conexión ahora más que nunca, mientras luchamos juntos para superar esta pandemia, mientras cuidamos a nuestros seres queridos, atendemos a nuestras comunidades y tratamos de mantenernos al día con el trabajo y la escuela mientras lidiamos con grandes cantidades de pérdida, confusión e incertidumbre".

"Becoming" ha vendido más de 11 millones de copias y ha sido traducido a más de 20 idiomas. La popularidad de la ex primera dama la ha convertido en una figura potencialmente crucial en la campaña presidencial de 2020. Joe Biden, el supuesto candidato demócrata, dijo recientemente que la elegiría como compañera de fórmula "en un instante", antes de agregar que no creía que ella tuviera ningún deseo de volver a formar parte de la política presidencial.

Nadia Hallgren, una cineasta documentalista veterana que hizo su debut como directora en "Becoming", siguió a Obama en la gira de libros de ciudad en ciudad. "Se mueve rápidamente y tuve que aprender a moverme con ella", dijo Hallgren.

"Becoming" es el más reciente lanzamiento de Higher Ground Productions, la productora creada por Barack y Michelle Obama. Su exclusivo acuerdo de múltiples películas con Netflix ya ha demostrado ser fructífero. Su primera película, "American Factory", de Julia Reichert y Steven Bognar, ganó este año el Premio de la Academia al mejor documental. (Los Obama no asistieron a los Oscar ni recibieron una estatuilla). Higher Ground también estuvo detrás del aclamado documental recientemente lanzado "Crip Camp: A Disability Revolution", de James Lebrecht y Nicole Newnham.

La ex primera dama reconoció que el momento es difícil para una película sobre la comunidad, y que el distanciamiento social no es algo natural para ella: "Soy una abrazadora", dijo. Durante la pandemia, Obama leyó libros infantiles a niños atrapados en casa en una serie en línea titulada "Lunes con Michelle Obama". "Estoy aquí por ti", dijo en su declaración. "Y sé que están aquí el uno para el otro".

"La empatía es nuestro salvavidas aquí. Es lo que nos llevará al otro lado", dijo Obama. "Utilicémoslo para redirigir nuestra atención hacia lo que más importa, reconsiderar nuestras prioridades y encontrar formas de rehacer mejor el mundo a imagen de nuestras esperanzas".