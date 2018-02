Daniel Day-Lewis acepta, pero no entiende su retiro

El tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis dijo que ha aceptado su decisión de dejar la actuación, pese a que él mismo no la entiende bien.

“Si supiera la respuesta, probablemente evitaría tratar de responderla de igual modo, pero sucede que no puedo responder la pregunta”, declaró Day-Lewis a periodistas en Atenas antes de la proyección de su última película, “Phantom Thread” (El hilo fantasma).

Day-Lewis, de 60 años, y el único que ha ganado tres premios Oscar como mejor actor principal, sorprendió al mundo del cine en junio al anunciar, sin dar explicaciones, que se retiraría de la actuación.

Su decisión tuvo lugar después de terminar la filmación de “Phantom Thread”, un oscuro romance ambientado en Londres de la posguerra en la década de 1950, que le tomó dos años investigar y escribir al director Paul Thomas Anderson.

“No lo entiendo completamente, pero vino a mí con una sensación de convicción y por eso decidí aceptarlo en vez de luchar con eso”, comentó sobre la decisión de abandonar la actuación.

El actor británico, que durante su carrera ganó el Oscar por interpretar a un pintor y escritor irlandés parapléjico en ”My Left Foot“ (1989), un codicioso barón del petróleo de comienzos del siglo XX en ”There Will Be Blood“ (2007), y como el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln en Lincoln” (2013), describió a la actuación como un santuario que “de cierta manera, me salvó de mí mismo cuando era niño”.

“Pero siento que es tiempo de explorar el mundo en una forma diferente ahora”, afirmó.

“Phantom Thread” ha sido nominada a seis premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor director.