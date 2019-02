Crisis política salpica a los 3 principales funcionarios electos de Virginia

La crisis política en Virginia se salió de control el miércoles cuando el fiscal general del estado confesó haber puesto 'blackface' en la década de 1980 y una mujer salió a la luz pública con denuncias detalladas de agresión sexual contra el el vicegobernador.

Con la carrera del gobernador Ralph Northam quien aparece en una foto racista en su anuario de la escuela de medicina de 1984, los acontecimientos del día amenazaron con acabar con los tres funcionarios electos más importantes de Virginia, todos ellos demócratas.

Los golpes comenzaron cuando el Procurador General Mark Herring emitió una declaración en la que reconocía que usaba maquillaje marrón y una peluca en 1980 para parecer un rapero durante una fiesta cuando era un estudiante de 19 años en la Universidad de Virginia.

Vea: Trump: "Es imperdonable" sobre situación del gobernador de Virginia.

Herring, quien previamente había pedido a Northam que renunciara y estaba planeando postularse para gobernador en 2021, se disculpó por su comportamiento "cruel" y dijo que los próximos días "dejarán en claro si puedo o debo seguir sirviendo".

Herring, de 57 años, aclaró después de que circularan rumores sobre la existencia de una foto de 'blackface' de él en el Capitolio, aunque no mencionó una foto el miércoles.

Luego, a las pocas horas, Vanessa Tyson, la mujer de California cuyas acusaciones de agresión sexual contra el vicegobernador Justin Fairfax surgieron a principios de esta semana, publicó una declaración detallada en la que decía que Fairfax la obligó a practicar sexo oral en una habitación de hotel en 2004 durante el Convención Nacional Demócrata en Boston.

The Associated Press normalmente no identifica a quienes dicen que fueron agredidos sexualmente, pero Tyson emitió la declaración en su nombre.

Tyson, un científico político de 42 años de edad que está en una beca en la Universidad de Stanford y se especializa en el discurso político de la agresión sexual, dijo: "No tengo ningún motivo político". Soy un demócrata orgulloso".

"Fairfax ha tratado de tacharme como un mentiroso para una audiencia nacional, al servicio de sus ambiciones políticas, y ha amenazado con un litigio", dijo. "Dadas sus falsas afirmaciones, estoy obligado a dejar en claro lo que sucedió".

Fairfax, quien está en línea para convertirse en gobernador si Northam renuncia, ha negado repetidamente sus acusaciones, diciendo que el encuentro fue consensual y que él es víctima de una difamación política estratégicamente cronometrada.

"En ningún momento me expresó ninguna incomodidad o preocupación por nuestras interacciones, ni durante ese encuentro, ni durante los meses siguientes, cuando estuvo en contacto conmigo, ni en los últimos 15 años", dijo en un comunicado.

Lea también: Gobernador de Virginia pide una oportunidad y dice que no renunciará.

Tyson dijo que sufrió "una profunda humillación y vergüenza" y se mantuvo callada sobre las acusaciones mientras seguía con su carrera, pero a fines de 2017, cuando el movimiento #MeToo tomó forma y después de ver un artículo sobre la campaña de Fairfax, tomó su historia para The Washington Post, que meses después decidió no publicar una historia.

La Organización Nacional de Mujeres pidió inmediatamente a Fairfax que renunciara, diciendo: "Su historia es horrible, convincente y clara como el día, y la creemos".

La serie de escándalos que comenzó cuando la imagen del anuario salió a la luz el viernes pasado podría tener un efecto dominó en el gobierno del estado de Virginia: si Northam y Fairfax caen, Herring sería el próximo en convertirse en gobernador. Después de Herring llega el presidente de la Cámara, Kirk Cox, un republicano conservador.

En el Capitolio, los legisladores se quedaron estupefactos ante los rápidos acontecimientos del día, y la senadora demócrata Barbara Favola dijo: “Tengo que respirar y pensar en esto. Esto se está moviendo demasiado rápido ". El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Todd Gilbert, dijo que sería" imprudente "comentar. "Simplemente hay demasiado volando", dijo.

El presidente de la Asamblea Legislativa Negra de Virginia, Del. Lamont Bagby, dijo: "Tenemos mucho que digerir".

Los demócratas han expresado temor de que el alboroto por el gobernador podría poner en peligro sus posibilidades de tomar el control de la legislatura de Virginia dominada por el Partido Republicano este año. El partido obtuvo grandes ganancias en 2017, en parte debido a una reacción violenta contra el presidente Donald Trump, y se ha movido a una distancia sorprendente de la mayoría en ambas cámaras.

Al mismo tiempo, los demócratas a nivel nacional han tomado una línea dura contra la mala conducta en sus filas porque las mujeres y las minorías son una parte vital de su base y porque quieren poder criticar el comportamiento de Trump sin parecer hipócrita.

Northam ha estado bajo la presión de casi todo el establecimiento demócrata para que renuncie después del descubrimiento de una foto en su página de perfil en el anuario de la Escuela de Medicina de Virginia del Este de alguien con rostro negro junto a una persona con una capucha y bata Ku Klux Klan.

Herring golpeó duramente a Northam cuando salió la foto del anuario, condenándolo como "indefendible" y "profundamente ofensivo". Dijo que ya no era posible que Northam liderara el estado.

Sin embargo, el miércoles, Herring confesó que él y sus dos amigos se vistieron como raperos, y admitieron: "Parece ridículo incluso ahora escribirlo". Dijo que estaba "profundamente, profundamente arrepentido".

"Esa conducta muestra claramente que, cuando era joven, tenía una falta de conciencia insensible e insensible al dolor que mi comportamiento podía infligir a los demás", dijo. Pero agregó: "Esta conducta no refleja de ninguna manera al hombre en el que me he convertido en los casi 40 años desde entonces".

La senadora demócrata Louise Lucas dijo que varias personas estaban llorando, incluidos hombres, cuando Herring se reunió con legisladores negros el miércoles por la mañana. También parecía que Herring lloraba, dijo.