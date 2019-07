Crece escándalo por filtración de chat de gobernador de Puerto Rico

Puertorriqueños protestaron este martes en Washington pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló luego de que se destapara un escándalo tras la filtración de chat junto a otros funcionarios en los que usaba palabras soeces e insultos contra diversas personalidades.

Al grito de "Ricky, el pueblo se respeta", los manifestantes se concentraron en frente a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Aseguraron que irán todos los días hasta que dimita el gobernador por considerar que los mensajes entre el gobernador y otros nueves funcionarios en un chat de Telegram son sexistas y homofóbicos.

En San Juan, capital de la isla, miles de manifestantes también marcharon este lunes a la residencia del gobernador por tercer día para exigir su renuncia.

Este sábado 13 de junio, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó 889 páginas de conversaciones de un grupo en la aplicación de mensajería entre Rosselló y otros miembros de su gobierno, como el secretario de Estado, el secretario del Interior y el secretario de Asuntos Públicos, repleta de palabrotas e insultos misóginos.

En las conversaciones, Rosselló llegó a referirse a una política de Nueva York de ascendencia puertorriqueña como una “puta”, describe a otra como “hija de perra” y se burla de la obesidad de un hombre en una foto.

Sobre Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan con intenciones de postularse en contra de Rosselló en 2020, el gobernador afirmó que “dejó de tomar sus medicamentos”.

También contiene referencias sobre la homosexualidad del cantante puertorriqueño Ricky Martin y una serie de emojis con el dedo medio levantado, dirigidos a la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla.

Al discutir sobre la falta de patólogos forenses en la principal morgue de Puerto Rico, uno de los miembros afirma que: “¿No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”.

Cuatro de los 10 miembros ya renunciaron a sus cargos o fueron despedidos debido al escándolo.

Sin embargo, Rosselló ha se ha disculpado por los comentarios y ha afirmado que no va renunciar. El domingo, Rosselló aseguró desde la iglesia tener un compromiso de “seguir trabajando”.

"Me humillo ante ustedes, ante el Todopoderoso, por las faltas que he cometido, pero de nuevo, el agradecimiento que les tengo a ustedes por la apertura es excepcional”, indicó.

Este mismo martes, agregó que “yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción. Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios. Y solicité disculpas por eso”, dijo.

Ambas cámaras del territorio estadounidense indicaron que no tienen planeado un juicio político, pero sus líderes le dieron un periodo de una semana para mostrar arrepentimiento y demostrar que puede seguir gobernando.

Artistas puertorriqueños como Benito A. Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, y René Pérez, conocido como Residente, y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, han expresado su rechazo a las conversaciones.

El escándalo llega después de que la exsecretaria de Educación y otras cinco personas fueron arrestadas por desviar fondos federales.

*Con información de AP