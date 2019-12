CPJ habla sobre periodistas en prisión

VIDEO INFO



((INTRO SUGERIDO))

Un nuevo reporte del Comité para la Protección de Periodistas hace un balance sobre los profesionales que, ejerciendo su profesión de informar, llegaron a enfrentar una vida tras las rejas. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York

((OFF))

Año a año, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, emite un reporte de balance sobre los 10 países con mayor problemática sobre encarcelamiento de profesionales de la información.

((SOT))

Carlos Martínez de la Serna

Director de prográmas del CPJ

"A 1 de diciembre los lugares donde hay más periodistas encarcelados son China, Turquía, Egipto y Arabia Saudí, en donde hay una represión general contra el periodismo"

((OFF))

Un reporte que el mismo director de programas, Carlos Martínez de la Serna, señala, es impreciso pues cuenta a los actualmente presos, no a los detenidos durante el año.

((SOT))

Carlos Martínez de la Serna

Director de prográmas del CPJ

"En todo el mundo hay al menos 250 periodistas que nosotros hemos documentado que están en las cárceles a principios de diciembre de este año"

((OFF))

Y aunque en el conteo 2019, de los países más problemáticos, las Américas no integran el panorama, Martínez destaca que esto no significa obligatoriamente algo positivo.

((SOT))

Carlos Martínez de la Serna

Director de prográmas del CPJ

"En realidad el patrón de represión en América Latina es más violento. Hay menos detenciones de larga duración, sí hay detenciones de corta duración, como ocurre en países como Venezuela o en Cuba”.

((OFF))

La tendencia, señala, es simplemente distinta

((SOT))

Carlos Martínez de la Serna

Director de programas del CPJ

No quiere decir que la situación sea buena en estos países o en países como Nicaragua, simplemente que se utilizan otros métodos o más populares, por decirlo de otra manera, para reprimir al periodismo que las detenciones de larga duración".

((OFF))

El comité señaló, además, que mantiene su atención sobre 3 casos en la región que se registran en Cuba, Venezuela y Honduras e hizo referencia con nombre propio a Jesús Medina, periodista encarcelado en Venezuela sobre el que, señala, hace falta claridad en cuanto a los cargos que enfrenta, para poder ejercer su derecho a la defensa.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.