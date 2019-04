Corto circuito pudo haber ocasionado incendio en Notre Dame

El incendio en la catedral de Notre Dame pudo haber sido provocado por un corto circuito, según informaron las autoridades de Francia citando a los investigadores de la policía de París.

La investigación avanza mientras el mundo lamenta el siniestro. Francia aprovechó el jueves para rendir homenaje a los bomberos que salvaron el inmueble reconocido a nivel mundial.

Un policía judicial francés dijo a The Associated Press que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la catedral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior de Notre Dame debido a los actuales peligros de seguridad.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hablar de la investigación, dijo que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones de madera.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, agradeció personalmente a los bomberos durante una ceremonia en el palacio del Elíseo. El siniestro inció el lunes y pasaron nueve horas hasta que consiguieron apagarlo.

La catedral de Notre Dame, que data del siglo XII, estuvo en riesgo de calcinarse hasta los cimientos, según las autoridades francesas. Los bomberos evitaron que el fuego se extendiera a los campanarios. Además rescataron muchas de las importantes reliquias y obras de arte en el interior de la catedral.

“Hemos visto ante nuestros ojos las cosas correctas perfectamente organizadas en unos cuantos instantes, con responsabilidad, valentía, solidaridad y organización meticulosa”, dijo Macron. “Se evitó lo peor”, agregó.

Macron dijo que los bomberos recibirán una Medalla de Honor por su valentía y devoción.Los investigadores creen pora ahora que el incendio fue accidental. Hasta el jueves fueron interrogados unos 40 empleados y trabajadores de la catedral sobre las renovaciones.

(Con información de AP)