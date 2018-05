Corte Suprema da visto bueno a las apuestas deportivas

La Corte Suprema de EE.UU. votó el lunes a favor de anular una ley federal que prohíbe los juegos de azar en el fútbol, baloncesto, béisbol y otros deportes en la mayoría de los estados, dando a los estados el visto bueno para legalizar las apuestas deportivas.

El fallo se logró con una votación 6-3 para revocar la Ley de protección de deportes profesionales y aficionados. La ley de 1992 prohibió el juego deportivo autorizado por el estado con algunas excepciones. Esta ley hizo que el estado de Nevada fuera el único donde una persona podía apostar en los resultados de un solo juego.



Una firma de investigación calculó antes del fallo que si la Corte Suprema anulaba la ley, 32 estados probablemente ofrecerían apuestas deportivas dentro de cinco años.

“La legalización de los juegos de azar deportivos requiere una elección de política importante, pero la elección no nos corresponde a nosotros. El Congreso puede regular los juegos de azar deportivos directamente, pero si opta por no hacerlo, cada estado es libre de actuar por sí mismo. Nuestro trabajo es interpretar la ley que el Congreso ha promulgado y decidir si es consistente con la Constitución. PASPA no lo es ", escribió el juez Samuel Alito de la Corte Suprema.

De esta manera, el tribunal confirmó la legalidad de una ley estatal de 2014 que permitía las apuestas deportivas en los casinos de Nueva Jersey y las pistas de carreras de caballos y anuló la Ley federal de protección de deportes profesionales y aficionados. Algunos estados ven las apuestas deportivas, como las loterías, como una fuente potencialmente importante de ingresos fiscales.



El fallo, que elevó las acciones de las compañías de juegos y casinos en las transacciones, lleva a Estados Unidos un paso más cerca de las apuestas deportivas legales en numerosos estados, quizás en todo el país, en lugar de solo en lugares selectos como Nevada, hogar de la capital de los juegos de azar Las Vegas.

El actual mercado ilegal de apuestas deportivas tiene un valor de miles de millones de dólares al año.