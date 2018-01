Mueren 37 personas por incendio en hospital en Corea del Sur

Al menos 37 personas fallecieron, la mayoría de ellas por asfixia, y casi 130 más resultaron heridas el viernes en un incendio que arrasó un hospital de Corea del Sur.

Tres trabajadores del hospital y varios pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos para enfermedades respiratorias murieron a causa del fuego, uno de los más letales registrados en el país en los últimos años.

El incendio se originó en la sala de urgencias del Hospital Sejong y cuando los bomberos llegaron al lugar se había extendido ya a la primera planta. Los equipos de emergencias entraron al segundo piso a través de las ventanas para rescatar a los pacientes atrapados, explicó Choi Man-wu, funcionario del departamento de bomberos de la ciudad de Miryang, en el sureste del país.

El humo podría haberse propagado rápidamente por la escalera del edificio, ubicada en el centro, pero las llamas se extinguieron antes de llegar a la tercera planta, agregó. La causa del incendio se desconocía de inmediato. El funcionamiento del hospital quedó suspendido tras el incendio.

Todos los fallecidos estaban en el pabellón general del hospital, mientras que los 94 pacientes que estaban en el ala geriátrica fueron evacuados con éxito tras el fuego, apuntó Choi, añadiendo que algunos salieron a hombros de los bomberos.

La Agencia Nacional de Bomberos rebajó la cifra de víctimas mortales de 39 a 37 tras un doble recuento. La Casa Azul presidencial había situado originalmente el número de muertes por el incendio en el hospital en 41.

Diez de los heridos estaban en estado crítico, explicó el responsable sanitario local Cheon Jae-kyung en la misma conferencia de prensa televisada, sugiriendo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar. Según los bomberos había 125 heridos, 14 de ellos graves.

La mayoría de los muertos estaban hospitalizados por enfermedades respiratorias en una unidad de cuidados intensivos en el segundo piso. Dos médicos y nueve enfermeras trabajaban en la sala de urgencias cuando se originaron las llamas.

Tres de los fallecidos trabajaban en el centro: un médico de urgencias y una enfermera y un auxiliar de enfermería de la segunda planta, explicó Son Kyung-cheol, director de la fundación que gestiona el hospital.

El centro no estaba equipado con aspersores ya que no son obligatorios por ley, dijo Son en una rueda de prensa emitida por televisión. Responsables de los bomberos alegaron que el hospital no era lo suficientemente grande para tener que contar con este sistema.

La mayor parte de las víctimas parecieron fallecer por asfixia, y solo uno de ellas presentaba quemaduras, dijo un funcionario de la Agencia Nacional de Bomberos que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios. La identificación de los fallecidos ya comenzó, apuntó.

Videos de televisoras locales mostraron una nube de humo negro que salía del inmueble y envolvía por completo la fachada. Un rescatista llevaba a un paciente mayor tapado con una manta a la espalda mientras escapaban del pabellón geriátrico.

El presidente del país, Moon Jae-in, expresó su pesar por el incidente en una reunión de emergencia con sus principales asesores. El dirigente ordenó que se proporcionen los cuidados médicos necesarios a los rescatados, que se encuentre la causa exacta de la tragedia y que se elaboren medidas para prevenir nuevos incendios, dijo su portavoz, Park Su-hyun.

Corea del Sur es una de las naciones de más rápido envejecimiento en el mundo y tiene varios hospitales para adultos mayores.

Varios incendios ocurridos recientemente en el país se saldaron con víctimas mortales.

A finales de diciembre, 29 personas murieron por las llamas que se propagaron por un edificio de ocho pisos en la ciudad de Jecheon, en lo que era el incendio más mortífero de Corea del Sur en la última década. El pasado fin de semana, seis personas perdieron la vida en un motel de Seúl por otro fuego, y las autoridades detuvieron a un hombre que supuestamente originó las llamas enojado después de que le negaran una habitación por su estado de embriaguez.

En 2014, un incendio iniciado por un paciente de 81 con demencia mató a otras 21 personas en un hospital para ancianos.