Corea del Norte, China y el Premio Nobel de la paz: los otros tema de Trump

El presidente Donald Trump no solo anunció que declaró una emergencia nacional durante la rueda de prensa de este viernes en la Casa Blanca. Hizo comentarios sobre temas de política exterior de relevancia como las negociaciones con China, Corea del Norte e incluso argumentó las razones por las que considera que debía ganar un Premio Nobel de la Paz.

Sobre la negociaciones con China, explicó que los negociadores regresarán la semana que viene, pero se mostró optimista de que se logrará un buen acuerdo para ambos países.

Aseguró que EE.UU. había estado perdiendo $375 mil millones de dólares al año por su acuerdos con el gigante asiático.

"Estamos trabajando muy cerca con China y el presidente Xi Jinping, a quien respeto mucho, tenemos una muy buena relación, and estamos más cerca que nunca en este país de tener un verdadero acuerdo comercial. Estamos cubriendo todo, mucho puntos que las personas había estado hablando por años que decían no se podían hacer, o era un robo o nada, nada", afirmó el presidente.

Ratificó que podría retrasar un poco la fecha límite del 1 de marzo para alcanzar un acuerdo comercial con China si los negociadores se aproximan a completar un pacto.

Con respecto a Corea del Norte, confirmó que se reuniría con el líder del país, Kim Jong Un, el 27 y 28 de febrero en en la capital de Vietnam, Hanoi. Aseguró estar contento con los resultados de la primer cumbre y aseguró que espera buenos resultados para esta también.

"Se hizo mucho durante la primera cumbre. No más cohetes subiendo, no más misiles subiendo, no más pruebas de armas nucleares. Recuperamos nuestros restos, nuestros restos de nuestros grandes héroes de la Guerra de Corea. Recuperamos a nuestros rehenes. Pero esperamos que vamos a ser igual de exitosos. No tengo prisa, solo no queremos más pruebas. Las sanciones como saben continúan, todo continúa", indicó Trump.

Aseguró que él y Kim tenían una muy buena relación.

Igualmente anunció que en 24 horas, para el sábado, su administración tiene "grandes anuncios" sobre Siria y la erradicación del Estado Islámico (ISIS).

Trump incluso aprovecho la presencia de los medios para demostrar que merece el Premio Nobel de la Paz por su trabajo su trabajo en Corea del Norte y Siria, pero aseguro que "probablemente nunca lo conseguiré". Recordó cuando el primer ministro japonés Shinzō Abe le entregó una copia que envió a la organización nominándolo para el premio.

Asegura que salvó a 3 millones de personas en Idlib, Siria, después de que advirtió a los gobiernos de Rusia, Iran y Siria sobre una ofensiva que tenían planeada.

"Se lo dieron a Obama. Él ni siquiera sabía por qué se lo dieron. Él estuvo allí por unos 15 segundos and y consiguió el Premio Nobel de la Paz", aseguró el presidente.