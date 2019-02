Conversaciones para evitar cierre de gobierno EE.UU. estancadas sobre políticas de detención

Las conversaciones de seguridad fronteriza entre los legisladores republicanos y demócratas que buscan evitar otro cierre del gobierno de Estados Unidos el viernes se han roto debido a las políticas de detención de inmigrantes, dijo un senador republicano.

"Las conversaciones están estancadas en este momento", dijo el senador republicano Richard Shelby a "Fox News Sunday" luego de una disputa sobre las detenciones de inmigrantes. Dijo que esperaba que los negociadores regresaran pronto a la mesa.

Los esfuerzos para resolver un estancamiento sobre la financiación de la seguridad fronteriza se extendieron hasta el fin de semana mientras un panel especial de negociación del Congreso busca a alcanzar un acuerdo para el lunes, dijeron legisladores y asesores.

El senador demócrata Jon Tester minimizó cualquier ruptura en las conversaciones. "Es una negociación. Las negociaciones rara vez se llevan a cabo sin problemas", dijo al programa Fox. Dijo que tenía la esperanza de poder llegar a un acuerdo.

Sin embargo, no se programaron más conversaciones, dijo una fuente a Reuters el domingo bajo condición de anonimato.

El grupo de 17 legisladores espera alcanzar un acuerdo para dar tiempo a que la legislación pase a la Cámara de Representantes y al Senado de EE.UU. y llegue al presidente Donald Trump para el viernes, cuando la financiación federal vence.

Trump acordó el 25 de enero poner fin a un cierre parcial de 35 días del gobierno de Estados Unidos sin obtener los 5.700 millones de dólares que había exigido al Congreso para un muro a lo largo de la frontera con México, entregando una victoria política a los demócratas.

A cambio, se llegó a un acuerdo de gasto de tres semanas con los líderes del Congreso para darles a los legisladores el tiempo de resolver sus desacuerdos sobre cómo abordar la seguridad en la frontera.

Un punto clave ha sido la demanda de los demócratas de financiar menos camas para las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo que ha requerido la administración Trump.

Los republicanos quieren aumentar el número como parte de su campaña para acelerar las deportaciones de inmigrantes.

Shelby dijo que se suspendieron las conversaciones sobre el tema, pero esperaba que los negociadores regresaran pronto a la mesa.

"Espero que podamos resolverlo más tarde en el día o en la mañana", dijo. "Tenemos algunos problemas con los demócratas respecto a los criminales que detiene ICE (...) Ellos quieren un límite. No queremos un límite en eso".S

i bien varios republicanos en el Congreso dejaron en claro que no aceptarían otro cierre, el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que no podía descartarlo.

"Absolutamente no se puede", dijo Mulvaney, quien también es el jefe de personal interino de Trump, a "Meet the Press" de la NBC el domingo. "¿El cierre está completamente descartado? La respuesta es no", señaló.