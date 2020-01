EL MUNDO AL DÍA

INTRO: Legisladores del Congreso de EE.UU. reciben informe de inteligencia clasificado sobre la estrategia de la Casa Blanca respecto a Irán. Los demócratas han hecho públicos sus cuestionamientos y preocupaciones, mientras algunos republicanos piden prudencia. Informa Jorge Agobian, de VOA, desde Washington.

INTRO SLUG: Congreso recibe informe clasificado sobre estrategia de EE.UU. en Irán

Chuck Schumer

Líder minoría demócrata Senado

Mitch McConnell

Líder mayoría republicana Senado

Sheila Jackson Lee

Representante demócrata

Una reunión clasificada sobre la estrategia de la Casa Blanca en Medio Oriente, programada para este miércoles, cobró más interés para legisladores de ambos partidos, tras la respuesta iraní al ataque estadounidense que mató al general Qassem Soleimani.

Los representantes de la diplomacia, defensa e inteligencia estadounidense se enfrentan a los cuestionamientos de miembros del congreso, la mayoría de ellos demócratas, que exigen justificaciones de las más recientes decisiones del presidente Donald Trump sobre Irán.

((Chuck Schumer

Líder minoría demócrata Senado))

“Necesitamos saber si la administración está enviando tropas adicionales a la región y por cuánto tiempo”

(("We need to know if the administration is committing additional troops to the region and for how long))

En una alocución, Trump parecía desestimar las represalias bélicas, pero señaló que Estados Unidos intensificaría las sanciones contra Teherán.

Legisladores republicanos resaltaron su discurso.

((Mitch McConnell

Líder mayoría republicana Senado))

“Creo que el presidente quiere evitar conflictos o pérdida innecesaria de vidas, pero está debidamente preparado para proteger vidas e intereses estadounidenses. Y espero que los líderes de Irán no calculen mal nuestra voluntad colectiva y lancen más ataques. Por nuestra parte, ciertamente espero que nuestras propias delegaciones del Congreso no le den a Teherán una razón para cuestionar nuestra voluntad nacional”.

((“I believe the president wants to avoid conflict or needless loss of life, but is rightly prepared to protect American lives and interests. And I hope Iran's leaders do not miscalculate by questioning our collective will and launching further attacks. For our part, I certainly hope our own congressional delegations do not give Tehran a reason to question our national will."))

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, planea someter a votación, esta semana, una resolución para limitar el poder del presidente de llevar a cabo acciones militares, sin autorización del Congreso.

((Sheila Jackson Lee

Representante demócrata))

“Creo que es hora de hacerlo a la manera estadounidense. Somos defensores, no ofensores, y es importante que esta administración consulte con el Congreso, desarrolle una estrategia y asegure que no tengamos una Guerra”.

((“I do believe that is time now to do it in the American way. We are defenders, not offenders and it’s important for this administration to consult with Congress, to develop a strategy and to ensure that we do not having in this war and to protect the men a woman of the military of the United States of America”.))

En el senado, de mayoría republicana, legisladores demócratas buscan también someter a votación una resolución para derogar la habilidad presidencial de usar una legislación aprobada en 2001, conocida como Autorización para el Uso de Fuerza Militar, con la que, consideran, Trump justifica el ataque al líder iraní.

Pero en la bancada republicana piden prudencia.

“Espero que todos los senadores esperen los hechos antes de emitir un juicio sobre el reciente ataque a Soleimani. La paciencia, la precaución y la moderación a veces pueden ser escasas por aquí”.

((“I hope all senators will wait for the facts before they pass judgment on the recent strike on Soleimani. Patience, caution and restraint can sometimes be in short supply around here”))

Jorge Agobian, VOA, Washington.