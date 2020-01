EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: CONGRESO LATINOAMERICA

INTRO TEXT: En Washington, legisladores de ambos partidos se reunieron para discutir las políticas de EE.UU. hacia América Latina. El debate se centró en la situación de Venezuela, Nicaragua y la influencia de Cuba en la region. Iacopo Luzi nos amplía.

INTRO SLUG: Legisladores advierten sobre la influencia negativa de Cuba en América Latina

00:37 - 00:55

Francis Rooney

Legislador de Florida (R)

01:04 - 01:13

Albio Sires

Legislador de Nueva Jersey (D)

[[TRT= 01:35]]

[[OUTCUE: Iacopo Luzi, Voz de América, Washington]]

((SOT: Albio Sires, Legislador de Nueva Jersey (D) ))

((ENG: My concern with Venezuela is, if we don’t play this right, you gonna have another Cuba in your hands. And you gonna have another Cuba that it’s going to disrupt this whole region))

ESP: Mi preocupación con Venezuela es que, si no actuamos bien, tendrán otra Cuba en sus manos. Y tendrán otra Cuba que perturbará toda esta región

((NARRADOR))

Estas fueron las palabras de Albio Sires, legislador demócrata, quien, junto con el republicano Francis Rooney, se reunieron en Washington para dar una visión bipartidista sobre los varios asuntos que involucran a América Latina. Empezando con Venezuela, que, según Sires, se encuentra en una situación de impasse con Estados Unidos. ((Sin embargo, ambos legisladores, excluyen la posibilidad de una intervención armada.)) Respecto a la reciente juramentación de Parra afirman lo siguiente.

((SOT: Francis Rooney, Legislador de Florida (R) ))

ESP: La OEA dijo la semana pasada que respaldan a Guaido. Es solo presidente legítimo. El otro es un fraude. Y es muy importante que Guaidó sea percibido como presidente por el tema de la constitución.

((NARRADOR))

En particular, preocupa el papel de Cuba que, en Venezuela, como en Nicaragua, sigue teniendo una influencia masiva, afirman los dos legisladores

((SOT: Albio Sires, Legislador de Nueva Jersey (D) ))

ESP: Cuba es lo que está manejando Venezuela y si Cuba sigue manejando a Venezuela, tiene que pagar las consecuencias.

((SOT: Francis Rooney, Legislador de Florida (R) ))

ESP: Lo más que presionamos a Cuba lo menos que Cuba puede respaldar a Ortega

((NARRADOR))

Según Sires y Rooney, mas sanciones contra Nicaragua podrían ser la solución para convencer Ortega a renunciar, porque esas llevarían el pueblo a salir a la calle y protestar por la situación económica insostenible.

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.