Los compradores estadounidenses gastan en línea en el Viernes Negro

Los consumidores estadounidenses derrocharon más de $ 2 mil millones en línea en las primeras horas de compras del Día de Acción de Gracias el jueves, mientras que las multitudes se redujeron en gran medida en los minoristas en la víspera del Black Friday, lo que refleja la tendencia más amplia de alejarse de las compras en tiendas físicas.

Los primeros descuentos ofrecidos este mes por las cadenas que buscan extender la temporada festiva más corta de este año vieron una disminución en los números que se alinean en las tiendas de todo el país, según consultores y analistas que realizan controles sobre el terreno.

"Hemos visto a muchos comerciantes comenzar sus promociones más o menos justo después de que los trick-or-treaters se hayan ido a la cama", dijo Lauren Bitar, directora de consultoría minorista de la firma de análisis RetailNext.

Las ventas realizadas antes del Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro podrían erosionar "el aumento que hemos visto en dólares de ventas históricamente", dijo Bitar.

El día después del Día de Acción de Gracias ha sido el día de compras más grande de Estados Unidos, y este año se espera que más de 165 millones de personas participen durante el fin de semana, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Si bien el Viernes Negro todavía importa, su relevancia se está desvaneciendo ya que la temporada de compras navideñas ahora comienza la semana anterior a Halloween y se extiende hasta la víspera de Navidad con minoristas que ofrecen grandes descuentos durante toda la temporada.

La temporada de compras condensada de este año aceleró las primeras promociones y gastos. Los minoristas tienen seis días menos para realizar ventas entre Acción de Gracias y Navidad este año.

Eso ha llevado el gasto a principios de noviembre: más de la mitad de los consumidores encuestados por el NRF en la primera semana de este mes ya habían comenzado a hacer compras. En promedio, los estadounidenses ya habían completado casi una cuarta parte de sus compras, la mayor cantidad en la historia de las encuestas de NRF.

La apertura de tiendas en la noche de Acción de Gracias también ha reducido las multitudes de tiendas que se alinean para ofertas de puertas en la madrugada del viernes.

Si bien el tráfico de la tienda sigue siendo un indicador importante, muchas compras durante el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro ahora ocurren en línea. Adobe Analytics, que mide las transacciones de 80 de los 100 principales minoristas en línea de EE. UU., estima ventas de $ 7.5 mil millones para Viernes Negro en línea, un crecimiento de más del 20.5% año tras año.

A partir de las 5 p.m. ET el Día de Acción de Gracias, los compradores habían gastado $ 2,1 mil millones en línea, un 20,2% más que hace un año.

Empresas como Walmart Inc, Target Corp, Costco Wholesale Corp y Best Buy Co Inc han aumentado su presencia en línea, entregas y recogidas rápidas en las tiendas para atraer clientes.

En el otro extremo de la brecha, los minoristas de indumentaria especializada Gap Inc, la propietaria de Victoria Secret L Brands Inc y los grandes almacenes Macy's Inc y Kohl's Corp se han desplomado mientras luchan por atraer a los compradores a centros comerciales y lejos de gigantes en línea como Amazon.com Inc.

La temporada de vacaciones de este año no solo pondrá a prueba la resistencia de tales empresas, sino que será un desafío para la mayoría de los minoristas a medida que la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con China comience a pasar factura en los márgenes.

Un análisis de precios realizado para Reuters por la firma de análisis minorista Profitero, que examinó los precios en línea de siete grandes minoristas para 21,000 productos, encontró que sitios como Walmart y Amazon han mantenido los precios estables para muchos productos populares de vacaciones a pesar de la presión de los aranceles a las importaciones chinas.

La Federación Nacional de Minoristas había pronosticado que las ventas minoristas de vacaciones en EE. UU. en noviembre y diciembre aumentarán entre 3.8% y 4.2% durante 2018, para un total de $ 727.9 mil millones a $ 730.7 mil millones. Eso se compara con un aumento anual promedio de 3.7% en los últimos cinco años.