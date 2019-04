Cómo masacre de Columbine reformó la respuesta de EE. UU. a tiroteos escolares

Hoy en Columbine High School en Littleton, Colorado, debe buscar atentamente la evidencia de que uno de los peores tiroteos en la historia de los Estados Unidos ocurrió aquí hace 20 años.

El edificio se parece a cualquiera de las miles de escuelas secundarias estadounidenses en todo el país. Los estudiantes que se reunían frente a la escuela o practicaban en el campo de fútbol ni siquiera habían nacido el 20 de abril de 1999, cuando dos estudiantes armados abrieron fuego contra sus compañeros, matando a 12 estudiantes y un profesor.

Pero los marcadores están ahí, si mira lo suficientemente cerca.

Justo al otro lado de la colina, desde la escuela en un parque adyacente, se encuentra el memorial de Columbine, que rinde homenaje a las personas asesinadas en la masacre. El estadio de fútbol lleva el nombre de Frank DeAngelis, el director que dirigió la escuela a través de la crisis y se mantuvo durante otros 15 años.

El campo de softbol honra al maestro Dave Sanders, quien se desangró hasta morir en un salón de clases mientras esperaba horas para recibir ayuda médica.

El protocolo en el momento requería que los oficiales esperaran afuera y aseguraran el perímetro hasta que el equipo SWAT especializado pudiera llegar. Columbine fue uno de los primeros tiroteos masivos en una escuela de EE. UU., y cambió la forma en que las escuelas y las autoridades policiales se preparan para enfrentar a un atacante.

"En 1999, eso es lo que hicieron los diputados. Corrieron hacia el peligro, y luego lo contuvieron. Ahora, la capacitación es diferente ", dice Jeff Shrader, alguacil del condado de Jefferson, Colorado, cuyos oficiales respondieron al incidente en Columbine hace dos décadas. "Van a ir al tirador. Van a hacer todo lo posible para neutralizar la amenaza. Identificarlo y neutralizarlo para poder salvar más vidas ".

En Columbine, los primeros respondedores también se vieron obstaculizados por la falta de comunicación y la incertidumbre sobre el diseño de la escuela.

"Una de las cosas que pudimos hacer poco después de eso fue poner los mapas de las escuelas en los vehículos de comando para que estuvieran fácilmente accesibles", dice el alguacil. "En nuestro centro de operaciones de comando, mantenemos eso, pero eran cosas en las que no se pensaba en ese momento".

Responder rápidamente a un tirador escolar no es lo único que ha cambiado desde Columbine.

Los visitantes solían poder entrar directamente a la mayoría de las escuelas estadounidenses. Ahora, las puertas exteriores están cerradas, y muchas escuelas utilizan un sistema de seguridad de intercomunicación. Las puertas interiores del aula a menudo se cierran ahora, lo que permite que los estudiantes y los maestros se encierren en su interior. Hay una película que se puede colocar en las ventanas para que sean efectivamente a prueba de balas.

El Centro Nacional de Evaluación de Amenazas (NTAC, por sus siglas en inglés) del Servicio Secreto de EE. UU. encuentra que los atacantes armados de las escuelas a menudo experimentan algún tipo de estrés (un contratiempo, un desafío o una pérdida) que lleva a un ataque.

"Tuvieron dificultades para sobrellevar la injusticia percibida o la intimidación que les estaba ocurriendo en la escuela, ya fuera real o percibida", dice la Dra. Lina Alathari, jefa del NTAC. "Sentían que estaban siendo intimidadas, y en la mayoría de los incidentes, estos estudiantes estaban siendo intimidados".

Los investigadores del FBI concluyeron que los asesinos de Columbine no fueron acosados.

Hoy en día, el Servicio Secreto recomienda que todas las escuelas establezcan un equipo de evaluación de amenazas, formado por maestros, consejeros y otros, para identificar a los estudiantes en dificultades o que puedan mostrar un comportamiento relacionado con el objetivo de detener la violencia antes de que suceda.

"No hay un tipo específico de estudiante que lleve a cabo un ataque", dice Alathari. "En la mayoría de los casos, estos fueron estudiantes comunes. El rendimiento más común, fueron As y Bs. Procedían de diferentes tipos de familias, "familias intactas, casas unifamiliares. Eran populares. Algunos eran solitarios. Entonces, realmente no hay un perfil único que puedas señalar y decir que es el tipo de estudiante que llevaría a cabo un ataque".

Los marcadores que deben buscar los equipos de evaluación de amenazas incluyen a los estudiantes cuyas calificaciones bajan, experimentan pensamientos suicidas o se vuelven más aislados, así como otros cambios en el comportamiento.

"Esto es cuando necesitamos intervenir como una comunidad para ofrecer ayuda a los estudiantes antes de que se intensifique hasta el punto en que vean la violencia como una opción", dice Alathari.

Hasta la fecha, el NTAC ha capacitado a más de 100,000 empleados escolares, agentes del orden público y otros interesados en la seguridad escolar sobre cómo identificar, evaluar e intervenir con los estudiantes de interés.

Alrededor del 90% de las escuelas de EE. UU. tienen un plan sobre qué hacer en caso de un tiroteo en la escuela. El setenta por ciento de las escuelas practican a los estudiantes con ese plan, según el Departamento de Educación de EE. UU.

La sobreviviente de Columbine, Samantha Haviland, era una joven de 16 años de edad cuando ocurrieron los tiroteos en su escuela secundaria. Dos décadas más tarde, ella es directora de consejería para las Escuelas Públicas de Denver, y le preocupa cómo los simulacros de cierre impacta a los estudiantes.

"Recordar a nuestros estudiantes una y otra vez que no estás seguro, no estás seguro, no estás seguro, está causando mucha ansiedad", dice Haviland. "Y tenemos estudiantes que saltan por la ventana durante los simulacros porque piensan que es real porque alguien dejó caer un libro en el momento equivocado".

Ella dice que hay una parte del trastorno de estrés postraumático llamada hipervigilancia, donde una persona siempre está buscando salidas, lugares para esconderse o cómo escapar, y vigilar quién podría intentar lastimarte.

"Esa hipervigilancia ocupa una gran cantidad de capacidad cerebral y realmente disminuye la capacidad de nuestros estudiantes para concentrarse en la educación cuando están en la escuela. Por lo tanto, no están aprendiendo al mismo ritmo que tal vez lo hicimos nosotros o yo cuando fuimos a la escuela ", dice Haviland.

En el 81% de los incidentes de tiroteo en la escuela que estudió el NTAC, otros estudiantes sabían que el posible autor estaba a punto de realizar un ataque o estaba interesado en hacerlo.

Más escuelas están adoptando procedimientos que enseñan a los estudiantes a reportar con seguridad comportamientos sospechosos.

"Es importante que los niños vean algo, digan algo, escuchen algo, digan algo", dice DeAngelis, "pero luego necesitamos hacer algo como adultos, y necesitamos un seguimiento, y ese es un componente clave".