Comité Inteligencia Cámara votará sobre informe de Ucrania mientras Trump considera defensa

La investigación de juicio político de la Cámara de Representantes entra en una etapa crucial esta semana, con los investigadores planeando una votación el martes para aprobar su informe que defiende el destitución del presidente Donald Trump de su cargo mientras decide montar una defensa antes de un probable juicio en el Senado.

Un borrador del informe estará disponible para que los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara lo vean en un lugar seguro antes de su votación prevista para el martes, lo que enviaría sus hallazgos al Comité Judicial de la Cámara para considerar los cargos reales.

La mayoría de los demócratas dicen que el informe hablará por sí mismo al exponer posibles cargos de soborno o "altos delitos y faltas", el estándar constitucional para el juicio político. Los republicanos quieren que el representante demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, testifique, aunque no tienen poder para obligarlo a hacerlo, ya que intentan arrojar la investigación liderada por los demócratas como sesgada contra el presidente republicano.

"Si decide no testificar, entonces realmente cuestiono su veracidad en lo que está poniendo en su informe", dijo el representante Doug Collins, el principal republicano en el Comité Judicial.

"Es fácil esconderse detrás de un informe", agregó Collins. "Pero será otra cosa levantarse y responder preguntas".

Schiff ha dicho "no hay nada de lo que pueda testificar", que él no es un testigo "de hecho" y que los republicanos solo están tratando de "aplacar al presidente, y esa no es una buena razón para llamar a un miembro del Congreso como un testigo.

"Después de dos semanas de testimonio público, los hallazgos del informe del Comité de Inteligencia de la Cámara aún no se conocen públicamente. Pero se espera que el informe se centre principalmente en si Trump abusó de su oficina al retener la ayuda militar aprobada por el Congreso al presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para que iniciara investigaciones sobre los rivales políticos de Trump.

También se espera que los demócratas incluyan un artículo sobre la obstrucción del Congreso que describa las instrucciones de Trump a los funcionarios de su administración para desafiar las citaciones para documentos o testimonios.

Los demócratas apuntan a una votación final de la Cámara para Navidad, lo que prepararía el escenario para un probable juicio en el Senado en enero.

"Creo que toda la evidencia ciertamente se incluirá en ese informe para que el Comité Judicial pueda tomar las decisiones necesarias que necesitan", dijo el Representante Val Demings, demócrata por Florida, miembro de los comités de Inteligencia y Judicial.

Dijo que los demócratas aún no habían finalizado a los testigos para las próximas audiencias judiciales y estaban esperando recibir noticias de Trump sobre sus planes para presentar una defensa.

"Si no ha hecho nada malo, estamos ansiosos por escuchar su explicación", dijo Demings.

La primera audiencia del Comité Judicial es el miércoles. Se espera que cuente con cuatro expertos legales que examinarán cuestiones de fundamentos constitucionales a medida que el comité decida si redactará artículos de juicio político contra Trump y, de ser así, cuáles serán esos artículos.

Después de semanas de ridiculizar el proceso como una farsa, Trump aún no ha dicho si él o sus abogados participarán en las audiencias judiciales. Anteriormente sugirió que podría estar dispuesto a ofrecer un testimonio escrito bajo ciertas condiciones.

“Los demócratas están celebrando las audiencias de juicio político más ridículas de la historia. ¡Lea las transcripciones, NADA se hizo o se dijo mal! ”Trump tuiteó el sábado, antes de guardar silencio en Twitter durante gran parte del domingo.

Es poco probable que el presidente mismo asista el miércoles, ya que Trump está programado para una cumbre con aliados de la OTAN en las afueras de Londres. El Comité Judicial dio a la Casa Blanca hasta el domingo por la noche para decidir si Trump o sus abogados asistirían.

Trump debe decidir antes del viernes si aprovechará las protecciones de debido proceso que le otorgan las reglas de la Cámara adoptadas en octubre para las audiencias de seguimiento, incluido el derecho a solicitar el testimonio de los testigos y a interrogar a los testigos convocados por la Cámara.

"¿Por qué querrían participar en otra repetición?", preguntó Collins, señalando que el Comité Judicial había escuchado previamente de eruditos constitucionales sobre delitos imputables durante la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller.

"Esta es una completa pérdida de tiempo estadounidense aquí", dijo Collins, quien está pidiendo al presidente del comité, el representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York, que amplíe la lista de testigos para incluir a los buscados por los republicanos. "Es por eso que este es un ejercicio problemático y simplemente un evento hecho para la televisión que se realizará el miércoles".

Aún así, el representante republicano Tom McClintock de California, miembro del Comité Judicial, dijo que cree que Trump se beneficiaría si presenta su propia defensa.

“Creo que sería ventajoso para el presidente tener a sus abogados allí. Ese es su derecho ”, dijo.

McClintock dijo que no cree que Trump haya hecho nada malo en la llamada del 25 de julio con Zelenskiy que está en el centro de la investigación.

"No usó el delicado lenguaje de la diplomacia en esa conversación, eso es cierto. Tampoco utiliza la charla descarada de los políticos", dijo McClintock.

Para él, Trump estaba usando "la charla contundente de un hombre de negocios de Manhattan" y "estaba completamente dentro de su autoridad constitucional" en sus tratos con el líder de Ucrania.

Collins hizo las declaraciones en "Fox News Sunday" y Demings y McClintock en "This Week" de ABC.