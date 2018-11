Comienza tercera semana de juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán

Ha comenzado la tercera semana del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

Ex socios, ex agentes de la DEA y un agente de la seguridad fronteriza, han hecho parte de los testigos llamados por la fiscalía para declarar en el caso. Hoy un testigo no identificado aportará más datos.

Un testigo que no ha sido identificado comparece el lunes ante el jurado que tiene a cargo el caso de Guzmán. Las autoridades han pedido a los que hacen los dibujos de los testigios que no hagan un dibujo en esta ocasión. Incluso pidieron a los dibutjantes que muestren lo que dibujaron antes de retirarse de la corte.

Durante la mañana de hoy están entrevistando a una experta en lavado de dinero quien detalla cómo se lava dinero en organizaciones narcotraficantes.

Según indicó quien entra a Estados Unidos con más de 10.000 dólares sin reportarlos está cometiendo un delito.

Normalmente los lavadores de dinero no son parte de las organizaciones de narcotraficantes, sino que están fuera de ellas, indicó la experta. Eso es que no se tenga conocimiento de la procedencia del dinero que están lavando.

Una de las formas de lavado de dinero es mediante la compra de bienes. Por ejemplo compran camiones en Estados Unidos y los llevan a México para venderlos allá. Es una forma de usar el dinero sin dejar un registro bancario.

Otra forma de lavar dinero es a través de tarjetas prepagadas como Visa o MasterCard que parecen una tarjeta de crédito pero no tienen un nombre. Entonces ellos pueden cargar esas tarjetas con cantidades de 500 a 1.000 dólares para poderlas usar como si fuera efectivo.

Los lavadores de dinero ganan un porcentaje por el monto que lavan que puede ir como del 10 al 20 %.

También utilizan el mercado negro para el cambio de divisas para no dejar rastro de la transacción.

Tras la comparecencia del experto en lavado de dinero, se aguarda el testimonio de una persona cuya identidad no ha sido revelada.

Emma Coronel Aispuro, esposa del El Chapo, fue obligada a pasar de nuevo por seguridad después que una cámara detectó que tenía un celular en un bolsillo.

Coronel Aispuro es una ciudadana estadounidense nacida en Los Ángeles y exreina de belleza en 2007.