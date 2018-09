Marejada de Florence comienza a azotar las Carolinas

Las primeras lluvias y vientos del huracán Florence golpearon la costa de Carolina el jueves, doblando árboles y arrojando agua de mar sobre las calles de los Outer Banks, mientras la enorme tormenta se acercaba con vientos de 100 mph (160 kph) para un asedio de lluvias que podría durar todo el fin de semana. Decenas de miles de residentes se quedaron sin electricidad.



Los vientos y la lluvia llegan más tarde a Carolina del Sur, y algunas personas seguían caminando sobre la arena en Myrtle Beach mientras Carolina del Norte azotada por el vendaval.



Los meteorólogos dijeron que las condiciones solo serán más letales a medida que la tormenta se acerque a la costa el viernes temprano cerca de la línea de Carolina del Norte con Carolina del Sur y se arrastre lentamente hacia el interior. Su oleaje podría cubrir todo menos una franja de la costa de Carolina con hasta 11 pies (3,4 metros) de agua marina, y los días de aguaceros podrían descargar más de 3 pies (0.9 metros) de lluvia, provocando inundaciones severas.



Los vientos de Florencia se debilitaron a medida que se acercaba a la tierra, cayendo desde un máximo de 140 mph (225 kph) a principios de la semana, y el huracán fue degradado de una aterradora Categoría 4 a 2.



Pero el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió: "No se descuiden, no se conformen. Manténganse en guardia. Esta es una poderosa tormenta que puede matar. Hoy la amenaza se convierte en realidad ''.



Más de 80,000 personas ya estaban sin electricidad a medida que se acercaba la tormenta, y más de 12,000 estaban en refugios. Otras 400 personas se encontraban en refugios en Virginia, donde las predicciones eran menos graves.



Los meteorólogos dijeron que dado el tamaño de la tormenta y su lentitud, podría causar un daño épico similar al que vio el área de Houston durante el huracán Harvey hace poco más de un año, con inundaciones en hogares y negocios y bañando sitios de desechos industriales y estanques de estiércol.



"Realmente se trata de todo el tamaño de esta tormenta", dijo el director del Centro Nacional de Huracanes, Ken Graham. "Cuanto más grande y más lenta es la tormenta, mayor es la amenaza y el impacto, y tenemos eso".



El huracán es visto como una prueba importante para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que fue duramente criticada por ser lenta y no estar preparada para el huracán María en Puerto Rico el año pasado.



Cuando Florence se acercaba, el presidente Donald Trump tuiteó que FEMA y los rescatistas de emergencias están "preparados y listos '', y disputó la conclusión oficial de que casi 3,000 personas murieron en Puerto Rico, alegando que la figura era un complot demócrata para hacerlo quedar mal .



Las escuelas y las empresas cerraron al sur hasta Georgia, las aerolíneas cancelaron más de 1.500 vuelos y las ciudades costeras de las Carolinas quedaron prácticamente vacías.



Alrededor del mediodía, el musgo soplaba hacia los lados en los árboles a medida que los vientos aumentaban en Wilmington, y los muelles flotantes rebotaban sobre las marejadas en Morehead City. Algunas de las pocas personas que aún quedan en Nags Head en los Outer Banks tomaron fotos de olas furiosas coronadas con espuma blanca.



La residente de Wilmington, Julie Terrell, estaba muy preocupada después de caminar hacia el desayuno pasando una fila de tiendas fortificadas con tablas, sacos de arena y contraventanas de huracanes.



"En una escala de 1 a 10, probablemente tenga 7'' en términos de preocupación, dijo. "Porque es la madre naturaleza. No puedes predecir''.



El modelo climático europeo de los meteorólogos pronostica que caerán entre 2 billones y 11 billones de galones de lluvia en Carolina del Norte durante la próxima semana, según el meteorólogo Ryan Maue de weathermodels.com. Es suficiente agua para llenar el Empire State Building casi 40,000 veces.



Más de 1.7 millones de personas en las Carolinas y Virginia fueron advertidas de evacuar en los últimos días, y las casas de alrededor de 10 millones estaban bajo vigilancia o advertencia por las condiciones de huracanes o tormentas tropicales.



Sin hogar después de perder su trabajo en Walmart hace tres meses, Brittany Jones, de 25 años, fue a un refugio contra tormentas en una escuela secundaria cerca de Raleigh. Ella dijo que un huracán tiene una manera de llevar a todos al mismo nivel.



"No importa cuánto dinero tengas o cuántos generadores tengas si no puedes obtener gasolina'', dijo. "Ya sea que tengas o no casa, cuando llegue la tormenta nos unirá a todos. Una tormenta puede venir y destruir tu casa en una noche ''.



Duke Energy Co. dijo que Florence podría dejar sin electricidad a las tres cuartas partes de sus 4 millones de clientes en las Carolinas, y que las interrupciones podrían durar semanas. Trabajadores están siendo traídos desde el medio oeste y Florida para ayudar en las consecuencias de la tormenta, dijo.



A partir de las 5 p.m., Florence estaba ubicada a unas 100 millas (160 kilómetros) al sureste de Wilmington, su velocidad disminuyó a 5 mph (7 kph). Los vientos con fuerza de huracán se extendieron 80 millas (130 kilómetros) desde su centro, y la fuerza de tormenta tropical llega a las 195 millas (315 kilómetros).



Una boya frente a la costa de Carolina del Norte registró olas de casi 30 pies (9 metros) de altura cuando Florence avanzaba hacia la costa.



Los científicos dijeron que es demasiado pronto para decir qué papel desempeñó, si acaso, el calentamiento global en la tormenta. Pero la investigación previa ha demostrado que los huracanes se están volviendo más fuertes y más intensos cada vez más rápido debido al cambio climático causado por el hombre.

El debilitamiento de Florence a medida que se acercaba a la costa creó tensión entre algunos que se marcharon de sus casas y las autoridades que temían que la tormenta aún pudiera ser mortal.

Frustrada después de evacuar su casa en la playa por una tormenta que luego fue degradada, la enfermera jubilada Frederick Fisher refunfuñaba en el vestíbulo de un hotel de Wilmington varios kilómetros tierra adentro.

"En contra de mi mejor juicio, debido a la emotividad, evacué", dijo Fisher, de 74 años. "Tengo cuatro gatos dentro de la casa". Si no puedo volver en una semana, después de un tiempo pueden volverse el uno contra el otro o destrozar el lugar".

Las autoridades rechazaron cualquier sugerencia de que la amenaza de la tormenta era exagerada.

El jefe de policía de una isla en los Outer Banks, en el ojo de Florence dijo que estaba solicitando información de contacto de familiares de los pocos residentes que se negaron a irse.

"No voy a poner a nuestro personal en peligro, especialmente por las personas a las que ya les hemos dicho que evacuen", dijo el jefe de policía de Wrightsville Beach, Dan House.