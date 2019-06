Comediante desafía al Congreso sobre fondos de compensación del 11 de septiembre

El comediante de la televisión estadounidense, Jon Stewart, desafió a los legisladores estadounidenses que faltaron a una audiencia de una comisión del Congreso el martes sobre un fondo de compensación total para los primeros en responder al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva York.

Stewart, un defensor de larga data de los primeros en responder el 11 de septiembre, señaló los asientos vacíos en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y los llamó "una vergüenza para el país y una mancha para esta institución". El expresentador del programa de noticias satíricas The Daily Show también acusó a los miembros de la comisión de mostrar "falta de respeto inaceptable" a los trabajadores de emergencia.

"Su indiferencia le costó a estos hombres y mujeres su producto más valioso: el tiempo. Es algo que se está acabando. Esto debería cambiarse. Esto debe cambiarse. Estos hombres y mujeres deberían estar en ese escenario y el Congreso debería estar aquí respondiendo a sus preguntas sobre por qué esto es tan difícil, y se demora tanto", dijo Stewart.

Más de 7.000 millones de dólares se colocaron en un fondo para compensar a los bomberos, equipos de construcción, policía y otros trabajadores de emergencia que se apresuraron a los escombros del World Trade Center, inhalando polvo, humo, productos químicos y otras sustancias peligrosas.

Muchos padecen problemas respiratorios, trastornos digestivos, cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer.

"Este fondo no es un boleto al paraíso. Está ahí para ayudar a nuestras familias cuando no podemos. Nada más. Todos ustedes dijeron que nunca lo olvidarían. Bueno, estoy aquí para asegurarme de que no lo olviden. Ustedes me hicieron venir aquí el día antes de mi sexagésima novena ronda de quimioterapia. Y me aseguraré de que nunca olviden cuidar a los que respondieron el 11 de septiembre", dijo Luis Alvarez, un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York.

El Departamento de Justicia advirtió que el fondo se está quedando sin dinero porque no había ningún mecanismo en el Congreso para asegurarse de que eso no suceda antes de que todo el programa expire el próximo año.

Los pagos de beneficios han sido recortados y todavía hay 21.000 reclamos pendientes.

Stewart y otros exigen que el Congreso apruebe una ley que garantice que el fondo puede continuar pagando durante los próximos 70 años.

