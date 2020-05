Colombia: presidente Duque exige sanciones por seguimientos ilegales a periodistas

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió el sábado sanciones severas por el escándalo que involucra a efectivos del ejército que realizaron seguimientos de inteligencia a periodistas locales y estadounidenses, sindicalistas, oenegés y políticos.

La revista Semana destapó en la edición que comenzó a circular el pasado viernes, una trama de espionaje contra unos 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la presidencia por parte de la inteligencia militar.

Las actividades, sin un fin identificado, se habrían realizado entre febrero y diciembre de 2019, dijo el medio, que apoyó su investigación en testimonios de fuentes militares no identificadas.

CPJ expresa "alarma"

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó su alarma el viernes en un comunicado, en el que instó a las autoridades colombianas a iniciar de inmediato una investigación transparente sobre esta red y asegurar que los responsables sean enjuiciados.

El texto de CPJ aludió a informe especial publicado por Semana, titulado ‘Las carpetas secretas.’

El informe da seguimiento a una investigación anterior publicada en enero por el mismo medio, que reveló que el mismo grupo del Ejército había espiado y tratado de intimidar a los periodistas del semanario, entre ellos al director de investigaciones periodísticas, Ricardo Calderón.

Además el texto se refiere a que el grupo había seleccionado como objetivos a periodistas de los medios nacionales Caracol Radio y Rutas del Conflicto, y de medios extranjeros como The New York Times, The Wall Street Journal y National Geographic.

"La nueva investigación sobre esta operación aporta detalles profundamente alarmantes sobre cómo el esquema del Ejército colombiano puso en riesgo tanto a los periodistas nacionales y extranjeros como a sus fuentes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.

“El gobierno del presidente Iván Duque debe actuar con celeridad para identificar a los responsables y asegurar que enfrenten las consecuencias correspondientes”, afirmó.

El CPJ dijo en el comunicado que uno de los periodistas internacionales perfilados es John Otis, el corresponsal del CPJ para la región andina, quien también contribuye a The Wall Street Journal y NPR.

En el texto, CPJ recuerda que "el Ejército colombiano se ha involucrado reiteradamente en el espionaje de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos".