Corte Suprema de Colombia interroga a expresidente Álvaro Uribe

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, acudió el martes a la Corte Suprema de Justicia para ser interrogado en un caso de manipulación de testigos.

Uribe, que gobernó Colombia en dos periodos consecutivos desde 2002 a 2010, fue interrogado a puerta cerrada sobre acusaciones de que trató de influenciar y posiblemente sobornar a miembros de un antiguo grupo paramilitar que poseía información dañina contra él.

La Corte Suprema informó, tras ocho horas de audiencia, que había terminado la indagatoria. No se dio a conocer el contenido de las preguntas ni cuántas fueron, informó AP.

El origen de las denuncias está en las acusaciones del senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar en su provincia durante la guerra civil de varias décadas entre fuerzas del gobierno, guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha.

El caso ha polarizado a la sociedad colombiana en manifestaciones en favor y en contra del expresidente.

Un experto consultado por AP apeló al ejercicio profesional de la magistratura de la nación colombiana, en aras de resultado ético en el caso.

“Es crucial que el sistema judicial de Colombia maneje el asunto con un rigor profesional y desapasionado para que esto no se convierta en un circo”, dijo Adam Isacson, experto en Colombia para el centro de estudios The Washington Office on Latin America.

Ante las protestas y ataques por lo que consideran posibles presiones a los testigos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Fernando García llamó a la cordura y a confiar en la institución nacional.

“La Corte destaca el valor de la libertad de expresión y las manifestaciones públicas, independientemente de las ideas políticas o causas que las motivan (...) Sin embargo, ante las voces que atacan la legitimidad de las instituciones, ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y la confianza en la justicia”, citó el martes el diario El Tiempo.

En la cuenta de Twitter de la Corte Suprema, García explicó: “Frente a voces que atacan legitimidad institucional por investigación contra senador Álvaro Uribe Velez, el llamado es a la cordura y a confiar en la justicia. Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en Derecho los magistrados”.

El diario El Universal de Caracas tituló que Uribe se encuentra “a merced de la justicia”, y destacó que es la primera vez que un expresidente colombiano responde en indagatoria ante la Corte Suprema.

“Colombia entra así en una tendencia que ha marcado a los países latinoamericanos: la de expresidentes populares investigados o enjuiciados tras dejar el poder y cuyos casos se convierten en terremotos políticos”, acota el diario venezolano.

En una comparecencia ante medios de prensa el lunes, Uribe señaló: "Nunca pensé que la defensa del honor, y mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, me creara estas dificultades judiciales".

(Con información de AP, El Tiempo, El Universal, y redes sociales)