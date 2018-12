Cohen sobre Trump: Me ordenó que hiciera los pagos y sabía que eran incorrectos

El presidente Donald Trump dirigió los pagos ocultos a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016 y sabía que estas acciones eran incorrectas, dijo el viernes su exabogado personal Michael Cohen en una entrevista con ABC News.

Estos son los primeros comentarios de Cohen desde que fue sentenciado el miércoles a tres años en prisión por su rol en los pagos ilegales a las mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su excliente durante la campaña electoral en 2016 para construir una torre Trump en Moscú.

Lea: Exabogado de Trump sentenciado a tres años de cárcel por realizar pagos secretos.

"Me ordenó que hiciera los pagos. Me ordenó que me involucrara en estos asuntos", dijo Cohen el viernes.

El exabogado de Trump explicó que éste "estaba muy preocupado acerca de cómo esto afectaría la elección" de 2016.

"Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal", dijo Cohen a su entrevistador, George Stephanopoulos. "Me levanté ante el mundo (el miércoles) y acepté la responsabilidad por mis acciones".

Consultado acerca de si Trump conocía que era incorrecto hacer los pagos, Cohen aseguró: "Por supuesto". Explicó que el propósito era "ayudar (a Trump) y a su campaña".

Su respuesta contradice a los comentarios de Trump del jueves, en los que que culpó a Cohen por no advertirlo y aseguró que nunca lo mandó a violar la ley.

"Nunca ordené a Michael Cohen que infringiera la ley. Era abogado y se supone que debe conocerla. Se llama 'consejo de un abogado', y un abogado tiene una gran responsabilidad si comete un error", escribió Trump en Twitter.

Lea: Trump sobre exabogado: "Nunca ordené a Cohen que rompiera la ley".

Cohen dijo a ABC News que está "enojado consigo mismo" por su papel en los tratos, pero que lo hizo por "lealtad ciega" a Trump: "Le di lealtad a alguien que, sinceramente, no merece lealtad", dijo.

"En lugar de que él se responsabilice de sus acciones, ¿qué hace?", se preguntó Cohen. "Él ataca a mi familia", respondió.

En su primera reacción el jueves, casi un día después de la sentencia de Cohen, Trump arremetió contra su exabogado: "Él simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida (...) ¡Como abogado, Michael tiene una gran responsabilidad conmigo!".

Pero el viernes Cohen desmintió rotundamente este argumento: "No es cierto en absoluto", dijo Cohen. "Bajo ninguna circunstancia quiero avergonzar al presidente. Él sabe la verdad. Yo sé la verdad", aseguró.

¿Por qué deberíamos creerte ahora?

A ésta pregunta realizada el viernes por el presentador de ABC News, Cohen respondió: "Porque el fiscal especial declaró enfáticamente que la información que les di es creíble y útil".

Además explicó que existe "una gran cantidad de información que poseían (los fiscales) que corrobora el hecho de que estoy diciendo la verdad".

Cohen deberá entregarse el próximo 6 en la prisión para cumplir su condena de tres años. Tras recibir la sentencia dijo que está dispuesto a continuar respondiendo preguntas del fiscal especial Robert Mueller y de otros investigadores federales y estatales.

La ley federal requiere que se revelen contribuciones de "cualquier contribución de valor" a una campaña, y una donación individual no puede exceder los 2.700 dólares.

Cohen, de 52 años, se declaró culpable en agosto de los cargos imputados por fiscales federales en Nueva York, incluyendo el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, y por su ayuda para organizar un pago de 150.000 dólares a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal.