CNN: John Kelly renunciará como jefe de gabinete de la Casa Blanca

John Kelly renunciará en los próximos días a su cargo de jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó el viernes la cadena CNN que citó fuentes no indentificadas.

La agencia de noticias Reuters informó que representantes de la Casa Blanca no pudieron ser contactados de inmediato para comentar el informe de CNN.

Lea: Trump está pensando cambiar "tres o cuatro o cinco posiciones" en su gabinete.

A mediados del pasado mes de noviembre, Trump no ratificó su promesa de mantener a Kelly en el cargo por el resto de su mandato, lo que avivó la especulación generalizada sobre los eventuales cambios de personal que pronto podrían llegar a esta administración.

En una amplia entrevista transmitida por Fox News Sunday, Trump elogió la ética de trabajo de Kelly, de 68 años, y gran parte de lo que éste aporta a la posición, pero agregó: "Hay ciertas cosas que él hace y que no me gustan".

"Hay un par de cosas en las que simplemente no son su punto fuerte. No es su culpa. No son su punto fuerte", agregó Trump y aseguró entonces que el propio Kelly podría querer partir.

Días atrás, Reuters reportó basado en fuentes que el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, Nick Ayers, es un posible candidato al cargo si Kelly deja el puesto.