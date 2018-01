Cindy Crawford regresa al Super Bowl

Cindy Crawford regresará al Super Bowl con una nueva versión de su emblemático comercial de Pepsi de 1992, esta vez en compañía de su hijo de 18 años.

La supermodelo recientemente filmó el comercial que se estrenará el cuatro de febrero en el 52do Super Bowl.

Además de su hijo, Presley Walker Gerber, aparecerán en el anuncio imágenes del memorable comercial de Michael Jackson para Pepsi.

Crawford, de 51 años, dijo que no dudó en recrear el anuncio 26 años después, especialmente porque pudo trabajar con su hijo.

"Como mamá fuimos en el mismo auto a trabajar ese día y compartimos el mismo remolque. Y mientras él estaba haciendo lo suyo, fui simplemente una mamá orgullosa viéndolo entre bambalinas, tratando de no molestarlo", dijo la modelo en una entrevista telefónica.

El comercial del Super Bowl titulado "This Is The Pepsi" es parte de la campaña "Pepsi Generation" en honor los 120 años de la marca en la cultura pop.

El anuncio original mostraba a Crawford con una camiseta blanca y pantalones cortos de mezclilla hechos con los propios jeans que Crawford llevó ese día al set, conduciendo un Lamborghini y deteniéndose en una gasolinera para comprar una lata de refresco.

Crawford dijo que sintió que el comercial de 1992 "se convirtió en un clásico por muchos motivos".

"Era uno de esos momentos en mi carrera que cuando caminaba en la calle la gente decía '¡Pepsi!' o estaba en un bar y la gente me invitaba a una Pepsi", dijo riendo.

"Y es divertido porque en Halloween muchas mujeres se vistieron como yo en ese comercial. Es un disfraz de Halloween fácil".

Crawford planea asistir al Super Bowl en Minneapolis, donde vive su padre.

"Creo que probablemente eso será lo más destacado para mí, simplemente poder ver a mi papá", expresó. "Lo llevé a un Super Bowl antes de tener hijos ... y no es que él haya querido ir alguna vez a una premiación o algo así, pero si puedo llevarlo al Super Bowl, será muy agradable para mí poder ir con mi papá".

El talento de Crawford en el modelaje no solo lo ha heredado su hijo. Su hija de 16 años, Kaia Jordan Gerber, aparecerá en la portada de febrero de Vogue Paris.

"Ella está más lista para eso. Es mucho más sofisticada y hábil con las palabras de lo que yo era a esa edad", dijo Crawford.

"Conozco la industria ... (y) siento que quién mejor que yo para guiar a mis hijos", agregó. "Creo que de alguna manera esto les pasó a los dos y escucharon mis consejos. Es lo único de lo que no pueden decir 'mamá, tú no entiendes'".