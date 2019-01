Cierre del gobierno federal también afecta rescate de animales marinos

Rescatistas de ballenas y otros animales marinos dicen que el cierre del gobierno federal estadounidense está dificultando más su trabajo.

Una red de grupos de rescate en EE. UU. trabaja con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para ayudar a mamíferos como ballenas y focas varadas en tierra o enredadas en aparejos de pesca. Pero el cierre federal, que entra en su trigésimo cuarto día, el jueves, incluye el cierre de las operaciones de NOAA de las que dependen los rescatistas.

NOAA desempeña un papel en la prevención de muertes accidentales de ballenas rastreando a los animales, operando una línea directa para marineros que encuentran ballenas en dificultades y proporcionando permisos que permiten a los grupos de rescate responder a emergencias. El cierre ha interrumpido o paralizado esas operaciones, y eso tiene un impacto negativo, dijo Tony LaCasse, portavoz del New England Aquarium, en Boston, que administra una operación de rescate.

El cierre se produce en un momento particularmente peligroso para la ballena Eubalaena glacialis, en peligro de extinción, de las que solo existen 411 en el mundo, dijo Regina Asmutis-Silvia, bióloga senior de Whale and Dolphin Conservation de Plymouth, Massachusetts.

Dichas ballenas están bajo estricto escrutinio en este momento debido a los últimos años de alta mortalidad y mala reproducción.

NOAA identificó recientemente 100 de las ballenas al sur de Nantucket, casi una cuarta parte de la población mundial, pero el trabajo quedó interrumpido por el cierre del gobierno, dijo Asmutis-Silvia. El conteo de ballenas en extinción es importante para los biólogos y para que los rescatistas puedan tener una idea de dónde se encuentran los animales, explicó. No se han registrado muertes de estas ballenas en 2019, pero ha habido al menos 20 desde abril de 2017.

"Hay un impacto realmente significativo en la conservación de los mamíferos marinos debido a este cierre", dijo Asmutis-Silvia. "Tenemos poca o ninguna capacidad para encontrarlos debido a que NOAA está cerrada".

Muchos en la comunidad de la conservación están anticipando cambios potenciales al Plan de reducción de captura de ballenas grandes del Atlántico del gobierno federal, que es una herramienta para reducir las muertes incidentales de ballenas. Pero ese proceso, también, está en suspenso debido al cierre.

Las llamadas de The Associated Press a los voceros de la NOAA no fueron devueltas. Algunos voceros de la agencia han configurado el correo de voz para decir que volverán al trabajo cuando finalice el cierre.

En Virginia, uno de los primeros en responder sobre el estatus del rescate de ballenas es el Virginia Aquarium and Marine Resource Center en Virginia Beach. Mark Swingle, director de investigación y conservación del acuario, dijo que el centro no tendría "los activos habituales de los que dependemos para respaldar la respuesta" si se necesita ayudar a una ballena en peligro de extinción.

Eso se debe a que el personal de la NOAA y la Guardia Costera no están disponibles, agregó.