"Cien años de soledad" se verá en Netflix

Netflix anunció el miércoles que adquirió los derechos para desarrollar la novela de Gabriel García Márquez "Cien años de soledad" más de 50 años después de su publicación original, en 1967. Será la primera vez que la novela se adapta a la pantalla.

El diario The New York Times informa que el hijo del García Márquez, Rodrigo García, que será productor ejecutivo del proyecto junto a su hermano Gonzalo, dijo que su padre había recibido muchas ofertas a lo largo de los años para adaptar el libro a la película pero que, mientras que algunos de sus libros más cortos fueron adaptados, a su padre le preocupaba que "Cien años de soledad" no se tradujera bien o encajara en una sola película (o incluso dos), agregó.

“Netflix fue uno de los primeros en demostrar que las personas están más dispuestas que nunca a ver series que se producen en idiomas extranjeros con subtítulos".

Francisco Ramos, vicepresidente de originales en español de Netflix, dijo que la compañía había intentado antes obtener los derechos de la novela, pero que había encontrado resistencia. Destacó el éxito de series como "Narcos" y películas como "Roma", que recientemente ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, que ha demostrado que "podemos hacer contenido en español para el mundo".

“Cien años de soledad” abarca un siglo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca, José Arcadio Buendía, fundó la ficticia ciudad colombiana de Macondo. Se considera una obra maestra de la literatura latinoamericana, llevando a García Márquez a la vanguardia del llamado boom Latinoamericano de los años sesenta y setenta y popularizando el género del realismo mágico. Desde su publicación, el libro ha vendido aproximadamente 50 millones de copias y ha sido traducido a 46 idiomas.

Todavía es prematuro saber quién escribirá o será elegido para la serie, pero Ramos dijo que Netflix está comprometido a trabajar con el mejor talento latinoamericano y que el programa se rodaría en Colombia. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados.