Christina Aguilera regresa al Billboard 200

CHRISTINA AGUILERA

La diva pop Christina Aguilera regresa a la lista de álbumes Billboard 200 después de un prolongado receso con su nuevo trabajo de estudio “Liberation” que se ubica en el No. 6, el séptimo top 10 de la cantante, y su primer álbum desde 2012.

“Liberation”, lanzado el 15 de junio a través de RCA Records, comienza con 68,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas en la semana que finalizó el 21 de junio, según Nielsen Music.

Aguilera alcanzó el puesto número 7 en la lista con “Lotus” el 1 de diciembre de 2012.

RETURN OF THE JEDI

Un arma utilizada por Han Solo en "El regreso del Jedi" se subastó por $ 550.000 a la cadena de museos Ripley's Believe it or Not!, dijo subastas Julien.

La pistola utilizada por el personaje de Harrison Ford en la película de 1983, una BlasTech DL-44, es una de las armas más conocidas en el universo de "Star Wars".

El arma que en realidad no dispara una potente descarga de energía como se muestra en la película, fue hecho para la película por James L. Schoppe, director de arte de "Return of the Jedi".s.

JURASSIC WORLD

"Jurassic World: Fallen Kingdom" superó los cálculos iniciales y hasta la fecha lleva más de 150 millones de dólares en América del Norte para un total aproximado de 715 millones de dólares desde su estreno la semana pasada.

MY GIRL

Esta semana se presenta en el Wolf Trap “Motown The Musical”, la historia del fundador de Motown, Berry Gordy, que lanzó las carreras de Diana Ross, Michael Jackson, Smokey Robinson y muchos más.

El sello Motown rompió barreras durante varias décadas y la experiencia en Wolf Trap incluye más de 40 canciones clásicas como "My Girl", "What's Going On", "Dancing in the Street", "I Heard It Through the Grapevine" y "No hay montaña lo suficientemente alta".

"Motown The Musical" se presenta martes, miércoles y jueves en el Wolf Trap, en las afueras de Washington.