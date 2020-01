Confinados por el coronavirus: Hablan los residentes de Wuhan

Wuhan goza de una reputación como centro de transporte y fabricación en la confluencia de los ríos Han y Yangtze. A menudo comparado con Chicago en Estados Unidos, Wuhan es mejor conocido hoy en día como el centro de un brote de coronavirus mortal, la primera ciudad cerrada por las autoridades chinas que intentan contener la propagación de una enfermedad similar a la neumonía.

El servicio de la Voz de América en Mandarín compiló comentarios de los residentes de Wuhan. Los nombres utilizados son los elegidos por los hablantes.

En las redes sociales, Siwen describió la huida de Wuhan como "una noche de horror" y expresó su enojo hacia las autoridades "desvergonzadas" que cerraron la ciudad por la noche. Aquí hay algunas respuestas a su decisión que encierran el debate sobre huir o quedarse.

Muchos expresaron su apoyo a la decisión de Siwen de volar con su abuela y sus suegros. "Huir es correcto", dijo People in Dreams. "Nadie piensa que eres egoísta". El Llanero Solitario aplaudió a Siwen, diciendo que "Wuhan pronto enfrentará una crisis humanitaria". Li Ming Tao dijo: "Debido a que el gobierno no pudo prevenir una epidemia que amenaza la salud de Wuhan, la gente tiene el derecho a huir porque no pueden obtener el tratamiento adecuado. Incluso las personas enfermas huyeron. Desde una perspectiva humana, es comprensible".

Otros critican a Siwen. “Espero que mueras rápido. No infectes a otros en todas partes ", dijo uno. Otro preguntó: "¿Quieres contribuir a la propagación de la epidemia?"

Siwen respondió a las críticas diciendo que su familia pasó una inspección estricta antes de abandonar la ciudad cuando aún estaba abierta, y ahora está en cuarentena autoimpuesta en un lugar que no mencionó.

Sobre la decisión oficial de bloquear a Wuhan

"Es más como una respuesta de emergencia de tipo pánico", dijo un comentarista anónimo en línea. "Las medidas de respuesta a la crisis y los recursos médicos nacionales no se han introducido de manera efectiva".

Otro crítico anónimo en línea publicó: "Es difícil imaginar el pánico, la frustración y la ira de 10 millones de ciudadanos de Wuhan amenazados por el virus".

Liu, un maestro retirado, habló con la VOA en Beijing y dijo: "Este virus no es tan poderoso como el SARS". Siempre que le prestemos atención y todos trabajen juntos. No creo que tenga consecuencias catastróficas".

Zhong tuiteó: "Desde las noticias del principio... pensé que el virus solo tenía una transmisión de persona a persona limitada, prevenible y controlable, y veo [ahora] el cierre aterrorizado de la ciudad dos semanas después. Es injusto que los ciudadanos de Wuhan carguen con las consecuencias del egoísmo e incompetencia de un régimen autoritario”.

"Esto no es del todo humano porque la gente no ha hecho nada malo", dijo Lee a la VOA en Beijing. "¿Por qué están serrados?"

Chang dijo en línea: "Este país es completamente caótico. Los funcionarios son responsables de la parte superior, no de la parte inferior. Todos somos puerros”. Los puerros tienen el significado de corderos sacrificados, o personas que existen para el benefi



cio de otros, especialmente el gobierno y las grandes corporaciones.

La Sra. Ge, una jubilada en Beijing, dijo a la VOA que los residentes de Wuhan están haciendo un "sacrificio". Sin embargo, solo su sacrificio traerá a todos paz y salud... Estoy agradecida de la gente de Wuhan por sus esfuerzos".

Festividades del Año Nuevo Lunar estropeadas por la epidemia

Han, una estudiante universitaria uigur en Wuhan, publicó que lloró cuando llamó para decirle a sus padres en Xinjiang que no volvería a casa. Ella optó por salir de una videollamada, avergonzada de que "me vieran llorar" por estar sola para el nuevo año. "Sin otros estudiantes, sin amigos, sin familia, sin comida", publicó.

Pen Barang, de 30 años, un estudiante camboyano graduado, que trabaja en su plan de estudios de maestría en educación y metodología de la enseñanza, es uno de al menos 19 estudiantes camboyanos encerrados en Wuhan. Le dijo a la VOA en Khmer sobre los cambios en la ciudad que ha sido su hogar durante dos años.

"Cuando fui a comprar víveres para abastecerme antes de que Wuhan cerrara el jueves, la ciudad estaba en silencio", dijo Barang. “El año pasado me uní a la celebración del Año Nuevo Lunar organizada por la escuela, que fue muy divertida. [Este feriado del Año Nuevo Lunar] será imposible para mí ir a algún lado ahora la próxima semana o dejar mi habitación al menos este fin de semana. Ya están rociando desinfectante en todos los edificios estudiantiles y a lo largo de las calles. Solo podemos escuchar ese sonido [del rociado] y nada más".

(Escrito por Li Ya y Ye Bing, servicio de la VOA Mandarín. Sophat Soeung, del Servicio Khmer de la VOA contribuyó a este informe).