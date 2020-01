China reporta 17 nuevos casos del misterioso "coronavirus"

China reportó 17 nuevos casos del misterioso virus, similar al SARS, que ha afectado a tres personas que están en condición seria, aumentando el nerviosismo en la víspera de las festividades del Nuevo Año Lunar de China, durante las cuales millones de personas viajan por todo el territorio nacional.

El nuevo “coronavirus” ha ocasionado alarma por sus conexiones con el Síndrome Severo Respiratorio Agudo (SARS, por sus iniciales en inglés), que ocasionó la muerte a unas 650 personas en toda China y Hong Kong en los años 2002 y 2003.

De los 17 nuevos casos en la ciudad central de Wuhan, considerada el epicentro del brote, tres fueron descritos como “severos”, de los cuales dos pacientes estaban demasiado delicados para ser trasladados, dijeron las autoridades.

Los infectados con el virus tienen entre 30 y 79 años de edad.

El virus ha afectado hasta ahora a 62 personas en Wuhan, según las autoridades locales, con ocho en condición severa, 19 recuperados y dados de alta, y el resto bajo tratamiento en cuarentena.

Dos personas han muerto por el virus, incluyendo a un hombre de 69 años que falleció el miércoles luego que el virus le ocasionó tuberculosis y dañó el funcionamiento de varios órganos.

Las autoridades dijeron que han iniciado pruebas “mejoradas” de neumonía en toda la ciudad para identificar a los infectados, y que, como siguiente paso, empezarán el trabajo de detección hacia los casos sospechosos en la ciudad.

Los científicos en el Centro Global para el Análisis de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College, en Londres, advirtieron en un estudio el viernes que el número de casos en la ciudad china posiblemente ronda en unos 1,700, una cifra mucho más alta que la reconocida oficialmente por los funcionarios locales.

Las autoridades dijeron el domingo que algunos de los casos no tenían “historial de contacto” con el mercado de mariscos que se considera el epicentro del brote. No se ha confirmado ningún caso de contagio de humano a humano, pero no han descartado la posibilidad.

Tres casos han sido reportados en el extranjero, dos en Tailandia y uno en Japón.

Control de rumores

Aunque China no ha reportado casos fuera de la ciudad de Wuhan, la discusión sobre el virus avanzando a otras ciudades ha explotado en las redes sociales. El domingo por la noche había más de 400 millones de visualizaciones al hashtag “Shangai neumonía” en Weibom la red social china similar a Twitter, mientras el hashtag “Sshenzhen pneumonia” acumulaba ya unos 340 millones de visualizaciones.

El centro chino para el control de las enfermedades intentaba el sábado controlar las especulaciones, publicando una volante en la que se descartan “cinco grandes rumores”. Uno de ellos se refería a la supuesta ampliación de los brotes, los cuales China niega y afirma que todos los casos están limitados a Wuhan.

Labores de monitoreo

Aunque no se ha informado oficialmente sobre labores de monitoreo en el territorio continental, el vicealcalde de Wuhan Chen Xiexin, dijo en un canal de televisión oficial que termómetros infrarojos habían sido instalados en aeropuertos, terminales de trenes y buses. Según la televisión estatal, unas 300,000 personas habían sido examinadas para determinar si padecían temperaturas altas.

Chen dijo que los pasajeros con temperaturas altas estaban siendo inscritos, proveídos de mascarillas y trasladados a instituciones médicas.

Las autoridades en Hong Kong han aumentado las medidas de detección, incluyendo rigurosos exámenes de temperatura a pasajeros que llegan de todo el territorio chino.

Estados Unidos anunció el viernes que empezaría el monitoreo de todos los pasajeros que llegaran de Wuhan a los aeropuertos de San Francisco, Los Angeles y Nueva York.

Tailandia indicó que ya estaban monitoreando pasajeros provenientes de Bangkok, Chiang Mai y Phuket, e instalarían controles similares en el balneario de Krabi.

Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes que sirve como una parada de viaje, a una buena parte de los 1,400 millones de chinos viajan por todo el territorio durante el Nuevo Año Lunar.