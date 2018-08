China insta a EE.UU. a “calmarse” en cuanto a política arancelaria

China instó a Estados Unidos a “calmarse” y volver a la razón con respecto a su política comercial, luego que el gobierno del presidente Donald Trump indicó su intención de aumentar los aranceles en un 25 por ciento sobre las importaciones Chinas por un valor de $200 millones de dólares.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el miércoles que el presidente Trump propuso un aumento de los aranceles por arriba del 10 por ciento impuesto inicialmente porque China se ha negado a cumplir con las demandas de EE.UU. e incluso ha impuesto aranceles en represalia.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi manifestó el jueves que las amenazas de Estados Unidos para subir los aranceles van en contra de la tendencia hacia la globalización y perjudicará a las empresas y los consumidores estadounidenses.

Además, señaló Wang Yi que las tácticas de EE.UU. no funcionan en China y que el gobierno de Trump debería escuchar las voces del pueblo estadounidense y la comunidad internacional.

"Me temo que el método de presión de Estados Unidos no tendrá ningún efecto", dijo Wang a los periodistas en el marco de un foro regional en Singapur.



El empeoramiento de la tensión comercial entre los dos países no afectará la postura de China sobre la desnuclearización de la península de Corea, agregó Wang. "Nos ocupamos de cuestiones diplomáticas sobre la base de principios, no mediante el comercio".

Washington y Pekín no han tenido conversaciones formales durante semanas sobre las demandas de Trump de que China realice cambios fundamentales en sus políticas sobre protección de la propiedad intelectual, transferencias de tecnología y subsidios para las industrias de alta tecnología.

En Beijing, un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que Beijing estaba abierta al diálogo, pero no dio ninguna indicación sobre el estado de posibles negociaciones.



"Nuestra puerta para el diálogo siempre está abierta. Pero el diálogo debe basarse en el respeto mutuo, la igualdad, las reglas y la credibilidad '', dijo Geng. “Ahora, Estados Unidos coacciona y presiona a los demás unilateralmente. Solo será contraproducente''.

Asimismo, dos funcionarios del gobierno de Trump dijeron a los periodistas en una conferencia telefónica que Trump sigue abierto a las comunicaciones con Beijing y que a través de conversaciones informales los dos países están discutiendo si es posible una "negociación fructífera".