Piñera busca conciliar a Chile en medio de las protestas

Este martes el mandatario chileno Sebastián Piñera citó al Palacio de La Moneda a los principales partidos políticas del país, aunque tres bloques de izquierda declinaron la invitación.

El martes quedaban aun rastros de las protestas que sacudieron a la nación austral. Los disturbios, aseguró Reuters, dejaron al menos 15 muertos.

El Gobierno "aún piensa que estamos frente a una crisis relacionada con el orden público y no con una demanda social acumulada por años de abuso a las chilenas y chilenos", dijo en un comunicado el Partido Socialista, que fue clave en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet y pilar de los cinco gobiernos de centroizquierda en democracia.

El gobierno chileno ha criticado duramente el uso de las fuerzas militares para reprimir a los manifestantes.

La ministra portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, calificó de "lamentable" la ausencia de algunos partidos de oposición en la reunión con Piñera y dijo que esperaba que pudieran reconsiderar su posición para buscar una salida al estallido social que se generó en un alza del transporte.

Según declaración del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, Piñera busca una propuesta de agenda social para solucionar los males que aquejan a la nación, reportó La Tercera.

“Queremos que se pueda traducir en un avance hacia la normalización del país y de la vida de cada familia a lo largo de Chile”, explicó Chadwick.

Pasado el mediodía, grupos de manifestantes empezaron a congregarse en varios puntos de Santiago y otras ciudades del país para reiterar sus reclamos. Las mayores sindicales convocaron además a una huelga general el miércoles y jueves.

El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la Fiscalía investiga las muertes de personas baleadas y que hay casi dos centenares de heridos entre civiles y uniformados, además de más de 2.600 detenidos.

Por otra parte, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo y controlada por BHP, iniciaron una breve paralización de advertencia en apoyo a las protestas, dijo a Reuters el jefe del gremio, Patricio Tapia.

Las protestas se iniciaron hace poco más dos semanas con convocatorias de estudiantes a través de redes sociales para evadir el pago del pasaje del metro, el más moderno de América Latina. Sin embargo, luego se sumaron demandas de larga data sobre pensiones insuficientes o acceso a salud y educación pública de calidad, entre muchas otras.

Un concierto del cantante canadiense Bryan Adams esta semana en Santiago fue cancelado debido a las recientes protestas en el país sudamericano, informaron el martes los organizadores.

El intérprete de "(Everything I do) I do it for you" se iba a presentar el jueves 24 en el Movistar Arena de la capital chilena, que está bajo estado de emergencia por las violentas manifestaciones.

"Bryan Adams tenía muchas ganas de presentarse para sus fans en Chile con su Shine A Light Tour, pero dada la situación actual en terreno, la primera preocupación de Bryan era el bienestar de sus fans en Chile, su banda y su equipo de trabajo", dijeron los organizadores en un comunicado.

(Con información de Reuters y La Tercera, Chile).