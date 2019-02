Policía de Chicago: Smollett se "aprovechó del dolor y la rabia del racismo"

El actor Jussie Smollet dijo haber sido víctima de un ataque racista y homofóbo porque estaba insatisfecho con su salario por la serie de televisión ‘Empire’, dijo el jefe de la policía de Chicago el jueves.

Smollett, quien tiene 36 años y es abiertamente gay, fue arrestado después de haber sido imputado por mentir a la policía en conexión con el presunto ataque del 29 de enero.

“Smoller se aprovechó del dolor y la rabia del racismo para promover su carrera”, dijo el superintendente de la policía de Chicago en una conferencia de prensa.

“¿Cómo puede alguien quien ha sido aceptado por la ciudad de Chicago darle a todo el mundo en la ciudad un golpe en la cara al dar estas falsas declaraciones?”, dijo el superintendente.

Smollet aseguró que dos presuntos simpatizantes del presidente de EE.UU., Donald Trump, le golpearon, le pusieron una cuerda alrededor del cuello y le rociaron una sustancia desconocida.

“Smollet pagó $3.500 dólares para montar este ataque y arruinar la reputación de Chicago en el proceso”, dijo Johnson. “Esta farsa fue orquestrada por Smollett porque no estaba satisfecho con su sueldo. Se inventó una historia sobre el ataque”.

La oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook aprobó los cargos criminales contra Smollet por conducta escandalosa y por dar una denuncia falsa, dijo la policía el miércoles. Tiene además una audiencia de fianza programada para el jueves en la tarde.

Los rumores sobre la versión de Smollett comenzaron con informes de que no había cooperado completamente con la policía después de informar a las autoridades que había sido atacado. Después, los detectives en una ciudad llena de cámaras de vigilancia no pudieron encontrar el video de la golpiza. Más tarde, dos hermanos fueron detenidos para ser interrogados, pero fueron liberados después de dos días, y la policía dijo que ya no eran sospechosos.

En menos de un mes, el actor de 36 años pasó de ser la víctima aparentemente empática de un crimen de odio a ser acusado de inventar todo el asunto.

La acusación de delito mayor surgió el mismo día que los detectives y los dos hermanos declararon ante un gran jurado. Los abogados de Smollett se reunieron con los fiscales y la policía, pero se desconoce de qué hablaron o si Smollett asistió a la reunión.