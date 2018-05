Chicago: "Colour My World"

POEM FOR THE PEOPLE

Hoy en el programa vamos a hablar de un trabajo discográfico que colocó en el mapa a la banda Chicago, originaria de Chicago, Illinois, del cual sonaron varios éxitos como "Colour My World", "Make Me Smile" y "West Virginia Fantasies".

WEST VIRGINIA FANTASIES

Es un disco doble que lleva por nombre "Chicago" aunque generalmente se le conoce como Chicago II, en romanos, siguiendo la numeración que en realidad comenzó con "Chicago III".

Previamente la banda se hizo llamar The Chicago Transit Authority pero abrevió su nombre a Chicago para evitar potenciales demandas de las autoridades de tránsito de la ciudad.

Para entender la música de Chicago hay que darle un vistazo a lo que EE.UU. vivía en ese momento: Vietnam, una guerra impuesta por los fabricantes de armas, y un presidente que dicen le crecía la nariz cada vez que hablaba ante la nación.

WAKE UP SUNSHINE

Chicago II fue certificado oro el mismo año de su lanzamiento, 1970, y certificado platino en 1991.

Llegó al cuarto puesto en EE.UU., al sexto en el Reino Unido y produjo tres temas que lograron ubicarse en los primeros diez lugares del Hot 100.

El álbum recibió tres nominaciones al Grammy incluyendo Album del Año y Mejor Grupo Vocal Contemporáneo.

COLOUR MY WORLD

La pieza central del álbum es un grupo de canciones de trece minutos de duración llamado "Ballet for a Girl in Buchannon", escrito por el trombonista James Pankow, que incluye los sencillos "Make Me Smile" y "Colour My World".

El guitarrista Terry Kath también participó en cuatro piezas del álbum, tres de las cuales fueron escritas conjuntamente por el compositor y pianista Peter Matz.

El tecladista Robert Lamm, opuesto a Vietnam y a Richard Nixon, es el responsable de "It Better End Soon" y el bajista Peter Cetera ( que décadas después fue pieza central de la banda) contribuyó con "Where Do We Go From Here?", su primera canción para Chicago.