Cher y Andy García resucitan a "Fernando"

OPRAH

La magnate de la televisión estadounidense Oprah Winfrey reiteró que no se postulará a la presidencia para 2020.

En una entrevista con British Vogue, la actriz y productora volvió a abordar el tema después de seis meses de especulaciones sobre si ella estaría considerando postularse a la presidencia a raíz del emotivo discurso que pronunció en los premios Golden Globe en enero de este año.

Winfrey aparece en la portada de British Vogue de agosto.

Oprah fue ovacionada cuando habló, en el discurso, en apoyo de las víctimas de conducta sexual indebida.

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift obtuvo su primer número uno en la cartelera de canciones pop de adultos con “Delicate”, de su álbum de 2017 Reputation.

De ese trabajo discográfico el sencillo "Look What You Made Me Do" llegó al No. 7 en octubre pasado.

FERNANDO

Cher regresa a las carteleras musicales junto al actor Andy García quien hace su debut en Billboard con la versión que ambos hacen del éxito del cuarteto sueco ABBA "Fernando".

La nueva versión del tema de ABBA se estrena en el puesto 22 en la cuenta de canciones de Adulto Contemporáneo del 7 de julio.

La canción pertenece a la banda sonora de la película "Mamma Mia! Here We Go Again", que se estrena el 20 de julio.

Es la secuela de la película de 2008 "Mamma Mia!". Ambas películas se inspiraron en el catálogo de canciones de ABBA y la primera es una adaptación del musical del mismo nombre.

El tema original de ABBA, "Fernando", pasó dos semanas en el número 1 en 1976.