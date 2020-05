"Regresarme fue un poco de todo": Cerca de 1.621 costarricenses volvieron a su país por pandemia

La pandemia de la COVID-19 ha provocado que muchos costarricenses que vivían en diferentes partes del mundo hayan tomado la decisión de regresar a su país para estar cerca de sus familias, ser atendidos por el seguro social y evitar los efectos socioeconómicos que ha dejado el virus en los países donde vivían.

En total, por lo menos 1.621 costarricenses provenientes de 76 distintos países han decido pasar la pandemia en su país, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores recopilados hasta 24 de abril y a los cuales tuvo acceso la Voz de América.

La nación que más costarricenses retornados reporta es Guatemala con 253 ciudadanos. En ese país, residen 264 ticos (apodo con el cual son conocidos los ciudadanos esta nación centroamericana).

Mientras que, en México, la Cancillería de Costa Rica reporta el retorno de 195 ciudadanos. Las autoridades registran que 255 costarricenses viven en suelo azteca.

"Regresarme a Costa Rica fue un poco de todo. Regresé porque necesitaba hacer trámites en el país, pero también aprovechando eso, me quedé porqué creo que México está en una peor situación y su sistema de salud no es tan robusto como el de Costa Rica. Igual uno prefiere estar con la familia y en caso de enfermarse, que esperemos que no, por lo menos uno tiene la garantía de tener un seguro público que es de confianza", contó a VOA Noticias, Diana Mora, consultora de Negocios en GEP Worldwide y quien estima regresar a suelo azteca en septiembre.

Otra costarricense que decidió volver a su país fue la estudiante Elena Valverde, quien vio interrumpida sus clases en la universidad cuando inició la emergencia por la COVID-19 en la costa este de Estados Unidos.

"Decidí devolverme a mi país, hace aproximadamente un mes, porque estaba llevando un curso en la Universidad de Nueva York, pero nos suspendieron las clases debido a las medidas que tomaron las autoridades por la pandemia. Ese momento se hablaba en las noticias de que la situación podía escalar, de que podía aumentar considerablemente el número de contagios y que el sistema de salud podía llegar a colapsar, por eso pensé que era mejor devolverme a mi país para esperar que todo pase", relató Valverde.

Precisamente Estados Unidos es el tercer destino que registra el mayor número de retornos a Costa Rica.

"Durante los días que empezaron las medidas de restricción, de distanciamiento social, me sorprendió mucho ver la ciudad tan desolada, tan tranquila, sin gente, porqué no es normal ver a Nueva York en estas condiciones", dice Elena.

"Ver los restaurantes, los teatros, espacios que están abarrotados de gente con Times Square, la Plaza Rockefeller, todos lugares estaban sumamente vacíos y la verdad fue bastante impactante ver esto", agrega Valverdem quien de momento no tiene planes de volver a Estados Unidos y espera que la situación mundial con la COVID-19 mejore para retomar sus estudios.

La estudiante universitaria además contó que uno de los factores que la motivó volver a su país fue la posibilidad de ser atendidas en el sistema universal del Seguro Social costarricense, el cierre de fronteras que inició en su país desde el 18 de marzo, el cual solo permite el retorno de costarricenses, quienes deben acatar una orden sanitaria y guardar una cuarentena por 14 días en sus casas, bajo vigilancia continua de personeros del Ministerio de Salud o en el caso de complicaciones médicas ser internados en un centro hospitalario público.

Junto a Valverde, recientemente 438 costarricenses regresaron a su país para pasar la pandemia del COVID-19 con sus familias de un total 248 ticos en la nación norteamericana.

Sobre este tema la Cancillería de Costa Rica ha venido uniendo esfuerzos con otras naciones para retornar al país a sus ciudadanos desde rincones tan remoto como Armenia, Islandia y Namibia, desde donde han regresado uno, dos y tres costarricenses respectivamente.

“Los funcionarios del Ministerio han respondido con esfuerzo, compromiso y dedicación, con el claro objetivo de estar cerca y brindar apoyo a nuestros compatriotas, ahí donde lo han necesitado y más allá, prestando asistencia y colaboración, en países donde incluso no contamos con representación diplomática”, subrayó el canciller Rodolfo Solano, el pasado 11 de abril.

Solano señaló el papel fundamental que juegan los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en San José como a través de las embajadas y Consulados en más de 76 países en el mundo.

De momento Costa Rica reporta el deceso 12 de sus ciudadanos en el extranjero, 11 en Estados Unidos y un fallecimiento en España.