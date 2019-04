Celine Dion anuncia gira “Courage” y nuevo álbum para 2019

Celine Dion está por terminar su residencia musical en Las Vegas, pero la superestrella se mantendrá ocupada con nueva música y una nueva gira.

Dion anunció el miércoles en un abarrotado teatro en Los Ángeles que su “Courage World Tour” comenzará el 18 de septiembre en Quebec City, Canadá, e incluirá paradas en más de 50 ciudades, entre ellas Miami, Los Ángeles, Montreal, Chicago y Nueva York. La cantante canadiense de 51 años dijo que espera lanzar “Courage”, su 12mo álbum de estudio, en noviembre.

“Será la Celine que conocen”, dijo del disco. “Celine a los 51. La Celine con productores y escritores con los que ha trabajado. La Celine con nuevos productores y compositores. ... El sonido cambiará un poquito, y la música cambia. Pero siempre seguiré siendo quien soy”.

Dion interpretó unas pocas canciones, incluidas “I’m Alive” y el himno de “Titanic” “My Heart Will Go On”, tras hacer el anuncio en un evento especial en The Theater, en el Hotel Ace ubicado en el centro de la ciudad. Comenzó el evento con un video en el que aparece pidiendo un aventón de Las Vegas a Los Ángeles luego que su camión se averió.

La cantante ganadora del Grammy dijo que recientemente se sintió motivada a volver al ruedo y crear música por primera vez desde la muerte de su esposo y manager, René Angélil, en 2016.

Dijo sentirse más “centrada, equilibrada y espiritualmente conectada” por estos días.

Tras más de 15 años, terminará en junio su aclamada residencia en el Caesars Palace de Las Vegas. Ha salido de gira desde que comenzó ese espectáculo, pero con “Courage” recorrerá Norteamérica por primera vez desde su gira mundial de 2009 “Taking Chances”.

Dion calificó Las Vegas como su segundo hogar, pero dijo que está lista para asumir su nueva aventura. Dijo que el público no debe esperar ver su típico show de Las Vegas en su próxima gira.

“Se suponía que iba a estar en el Caesars unos pocos meses y 16 años después, estoy saliendo de gira y lanzando un nuevo disco”, dijo. “No puedo sentirme más fuerte. Estoy encontrando pasión, encontrando a mi equipo, en control, a cargo, sintiéndome fuerte y saludable. Cuido de mí misma. Estoy feliz”.