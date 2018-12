Casa Blanca trabajaría con el Congreso para evitar cierre del gobierno

Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que para evitar un cierre parcial del gobierno, la administración del presidentes estadounidense Donald Trump estaría dispuesta a trabajar con el Congreso.

Esto a propósito de las negociaciones sobre el financiamiento y la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, el cual, según el presidente estadounidense, costaría unos $5 mil millones de dólares.

Por su parte, los demócratas insisten en que no desembolsarían más de $1,6 mil millones para la seguridad de la frontera, no para el muro sino para cercas y otras medidas de seguridad en la frontera.

Según informó The Associated Press, Sanders dijo el martes en Fox News que hay "otras formas en que podemos llegar a esos $5 mil millones", incluida una factura que dice que proporcionaría $26 mil millones en seguridad fronteriza, incluidos $1,6 mil millones para el muro. Y agregó: "al final del día, no queremos cerrar el gobierno. Queremos cerrar la frontera de la inmigración ilegal".

Ella insistió en el apoyo que se le podía dar al proyecto, incluyendo otros fondos.

El enfrentamiento de la financiación del gobierno podrían ocasionar un cierre parcial, a la medianoche del viernes, lo que afectaría el trabajo y el pago de varios trabajadores federales.