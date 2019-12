La Casa Blanca predice que Pelosi 'cederá' ante la demora de juicio político

La Casa Blanca trató de exponer el domingo que la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha puesto en una posición insostenible al demorar los artículos de juicio político aprobados por la Cámara contra el presidente Donald Trump con la esperanza de dar forma al próximo juicio en el Senado.



Un alto funcionario de la administración sugirió que la máximo demócrata en el Congreso pronto cedería, allanando el camino para que los líderes del Senado controlado por los republicanos se pongan de acuerdo en la conformación de un juicio que probablemente resulte en la absolución de Trump por cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder.



Un influyente senador y aliado clave de Trump predijo que el impulso de Pelosi, demócrata por California, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, para llamar a nuevos testigos y testimonio sería en vano.



"Ella cederá. No hay forma de que pueda mantener esa posición", dijo Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence. "Creemos que su caso no va a ninguna parte".



La Cámara votó la semana pasada para acusar a Trump, quien se convirtió en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser acusado formalmente de "delitos graves y faltas menores". Pelosi se ha negado a enviar los artículos de juicio político al Senado hasta que los republicanos proporcionen detalles sobre testigos y testimonios.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, y Schumer han estado en un punto muerto sobre el tema, dejando abierta la posibilidad de un retraso prolongado hasta que se entreguen los artículos.



McConnell parece estar listo para imponer un marco extraído del juicio de 1999 del presidente Bill Clinton, quien fue absuelto de dos artículos de juicio político. Ese juicio contó con un voto de 100-0 sobre los arreglos que establecieron dos semanas de presentaciones y argumentos ante un recuento partidista en el que los republicanos de la minoría llamaron a un número limitado de testigos.



Short calificó de inaceptable el retraso de Pelosi, diciendo que está "pisoteando" los derechos de Trump de "apresurar esto, y ahora vamos a retrasarlo para exigir un proceso más largo en el Senado con más testigos".



"Si su caso es tan hermético ... ¿Por qué necesita más testigos para presentar su caso?", dijo Short.



McConnell ha prometido una fácil absolución del presidente. McConnell parece haber unido a los republicanos detrás de un enfoque que comenzaría el juicio con presentaciones y argumentos, que durarían quizás dos semanas, antes de intentar cerrar el proceso.



Eso ha provocado una pelea con Pelosi y Schumer, quienes exigen testigos de juicio que se negaron a comparecer durante las audiencias del comité de la Cámara, incluido el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton.



Un aliado cercano de Trump, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo que Pelosi fracasaría en su búsqueda "para lograr que Mitch McConnell se doblegue a su voluntad para dar forma al juicio". Graham es presidente del Comité Judicial del Senado y fue Gerente de la Cámara, comparable a un fiscal, durante el juicio de destitución del Senado a Clinton.



"Eventualmente enviará los artículos porque la opinión pública aplastará a los demócratas", dijo Graham. Cuando se le preguntó si esperaba testigos en el Senado, respondió: "No, no lo hago".



El demócrata de segundo rango del Senado, Dick Durbin, de Illinois, dijo que su partido está buscando una señal de McConnell de que no ha descartado nuevos testigos y documentos. Pero Durbin reconoció que los demócratas pueden no tener mucha influencia para impulsar un acuerdo.



Criticó a los senadores republicanos y demócratas que ya han anunciado cómo votarán en el juicio, diciendo que la Constitución exige que los senadores actúen como jurados imparciales. Los republicanos tienen una mayoría de 53 votos en el Senado.



"El apalancamiento es nuestra esperanza de que cuatro senadores republicanos se pongan de pie, como hace 20 años, vimos en el juicio político de Bill Clinton, y digamos, esto es mucho más grande que nuestras disputas políticas actuales", dijo Durbin.



Short habló en "Fox News Sunday", Durbin lo hizo en "State of the Union" de CNN. Graham estuvo en "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel.