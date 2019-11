Casa Blanca: Las acciones de Trump en Ucrania no son actos propios de una destitución

La Casa Blanca defendió el domingo la apuesta del presidente Donald Trump para lograr que Ucrania investigue uno de sus principales contrincantes políticos demócratas en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, argumentando que la petición no es acto propio de una destitución.

“Nada llevaría a un crimen o delito menor”, indicó una de las asistentes principales de Trump, Kellyanne Conway, a CNN. Se refería al estándar por el juicio político a un presidente estadounidense días después que la Cámara de Representante – controlada por los demócratas – aprobaran procedimientos para la investigación de juicio político dirigido a Trump sobre sus acciones relacionadas con Ucrania.

Pero Conway afirmó que no sabía si Trump inicialmente había condicionado la liberación de $ 391 millones en ayuda militar a Ucrania a cambio de que Kyiv investigara a Biden, el trabajo de su hijo Hunter Biden para la compañía ucraniana de gas natural, Burisma, así como también una teoría política desacreditada de que Ucrania, y no Rusia, hackearon las computadoras del Comité Nacional Democrático para tratar de ayudar vencer a Trump en las elecciones 2016.

“Me siento cómoda diciendo que (Trump) nunca mencionó un quid pro quo o (sobre elecciones de) 2020” en una llamada a fines de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, dijo Conway.

“Seamos honestos (…)”, agregó. “lo que no está allí (en la llamada entre los dos líderes) es retrasar la ayuda. Recibieron esa ayuda".

Los demócratas respondieron a la afirmación de la Casa Blanca. “El Congreso asignó dinero para ayuda extranjera a Ucrania, y el presidente retuvo ilegalmente ese dinero”, indicó el representante Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, a la cadena ABC.

En CNN, Conway indicó que Trump tiene “gran fe” en la comunidad de inteligencia estadounidense. Pero no quiso decir si Trump cree su conclusión que Moscú, y no Ucrania, se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2016 para ayudarlo a derrotar a la demócrata Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de Estados Unidos.

Varios funcionarios de seguridad nacional y diplomáticos de la administración Trump han dicho a los investigadores del juicio político en la Cámara de Representantes que Trump había retenido temporalmente la liberación del dinero que Kyiv quería ayudar luchar contra los separatistas pro-rusos en la parte oriental del país en un esfuerzo por presionar a Ucrania para que abra las investigaciones para ayudarlo políticamente.

Pero Conway desestimó las afirmaciones de los testigos, diciendo que era "inapropiado elegir 10 horas de testimonio".

Solicitar y recibir ayuda extrajera en una elección es ilegal bajo la ley de financiamiento de campañas de EE. UU.

Al ser cuestionado por Dana Bash, de CNN, si es era inapropiado de parte del presidente Trump pedirle a otro país investigar a un ciudadano americano, Biden, Conway afirmó que: “Esa es una versión muy simplificada de lo que sucedió”.

Conway agregó: “Joe Biden no está aislado de sus acciones pasadas”, cuando al ser el segundo al mando bajo la presidencia de Barack Obama, él, junto a líderes europeos, presionaron a Ucrania para expulsar a un fiscal que creían que no estaba investigando la corrupción de alto nivel en el país del este de Europa.

Ninguno de los Bidens ha sido implicado en ningún delito. El Biden más joven, sin embargo, ha reconocido que usó “falta de criterio” al aceptar el puesto en la junta de Burisma, la cual dejó meses atrás, porque le ha causado a su padre problemas políticos en el momento que intenta ganar la nominación a la presidencia del partido demócrata para enfrentar a Trump en las elecciones de 2020, en un año un año a partir del domingo.

Trump ha descrito su llamada con Zelenskiy como “perfecta” y repetidamente ha indicado que no hay quid pro quo incluso cuando le pidió al líder ucraniano "un favor", las investigaciones relacionadas con la política.

La investigación de la Cámara de Representantes para el juicio político fue desencadenada por el relato de un informante, identificado en los reportes de noticias como un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia que anteriormente trabajó en la Casa Blanca, quien estaba preocupado por la solicitud de Trump a Zelenskiy para investigar a Biden y su hijo.

"El denunciante se equivocó tanto que él debía presentarse”, indicó Trump el domingo en Twitter. Sin embargo, el empuje inicial del relato del informante fue verificado por una transcripción de la llamada de Trump y Zelenskiy publicada en septiembre por la Casa Blanca y subsiguientes testimonios a los investigadores del juicio político.

“Los Medios de Noticias Falsas saben quién es pero, siendo un brazo del Partido Demócrata, no quieren revelarlo porque habría un infierno que pagar”, indicó Trump. “Revelen al denunciante y terminen con el engaño del juicio político".

CBS reportó que el informante ha ofrecido responder preguntas escritas planteadas por legisladores republicanos sin tener que pasar por la mayoría demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara, según el abogado del informante. Los republicanos han argumentado que Trump tiene derecho a confrontar a su acusador.

Si toda la Cámara de Representantes, con una votación por mayoría simple, aprueba los artículos de juicio político contra Trump en las próximas semanas, se celebrará un juicio en el Senado, de mayoría republicana, donde se necesitarán dos tercios de los votos para condenarlo y destituirlo de su cargo. Necesitando que al menos 20 senadores republicanos se volteen en contra de Trump para sacarlo, su condena sigue siendo poco probable.