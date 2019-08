Casa Blanca desestima temores de una posible recesión

Funcionarios de la Casa Blanca minimizaron temores de una posible recesión después de la fuerte caída de la semana pasada en los mercados financieros, e incluso defendieron las prácticas arancelarias del presidente Donald Trump.

Larry Kudlow, principal asesor económico de la Casa Blanca, fue entrevistados este domingo en “Fox News Sunday” y aseguró que no hay “recesión a la vista”. Indicó que los consumidores tienen mejores sueldos, y por ende pueden gastar y ahorrar más.

“Los consumidores están trabajando. Sus sueldos están aumentando. Están gastando y estás ahorrando (…) Creo que estamos en muy buena forma”, indicó.

"No, no veo una recesión (…) Nos está yendo bastante bien a mi juicio. No tengamos miedo al optimismo", agregó Kudlow.

La tasa de desempleo de EE.UU. es de 3,7%, lo que representa su nivel más bajo en casi cinco décadas. Además, las ventas minoristas en julio aumentaron un 0.7% más de lo esperado.

A pesar de que el asesor reconoció en la entrevista una desaceleración del sector energético, indicó que bajas tasas de interés ayudarán a la venta de viviendas, construcción y automóviles.

El asesor también defendió el uso de aranceles a bienes chinos por parte del presidente Donald Trump. “No podemos dejar que China siga con estas prácticas comerciales injustas y no recíprocas”, indicó

Kudlow sí criticó al banco central estadounidense - la Reserva Federal (FED) - describiendo las alzas de tasas de interés de 2017 y 2018 como una "restricción monetaria muy severa".

La preocupación sobre una posible recesión aumentó desde el miércoles, cuando el índice Dow Jones de Wall Street cayó 800 puntos, un 3,05 %, que representa el mayor descenso durante un mismo día registrado en lo que va de año. El índice Standard & Poors 500 bajó 2,93% y el Nasdaq retrocedió un 3,02%.

Otro asesor de la Casa Blanca, pero de comercio, Peter Navarro estuvo en el programa de ABC “This Week” y aseguró que la “buena” dinámica económica alienta a los inversionistas a trasladar dinero a EE.UU.

“Tenemos la economía más fuerte del mundo y el dinero viene para nuestro mercado de valores”, aseguró el asesor.

Sobre los aranceles al gigante asiático, Navarro aseguró que “no están dañando a nadie aquí”. La guerra comercial que el presidente Donald Trump mantiene con China es uno de los factores de preocupación de los mercados, especialistas y detractores.

Este mismo domingo, en una entrevista para el programa de NBC "Meet the Press”, el pre candidato presidencial Beto O’Rourke aseguró que tenía miedo que el presidente esté “llevando a la economía mundial y nuestra economía a la recesión".

Afirmó que la guerra comercial de China y la imposición de aranceles están "perjudicando a los agricultores de todo el país".

"Esta actual guerra comercial en la que el presidente ha metido a nuestro país no está funcionando", agregó el también exlegislador de Texas.

*Con información de Associated Press y Reuters