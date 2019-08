Casa Blanca abandona lucha sobre ayuda a otros países

El jueves fue un día decisivo para la Casa Blanca, luego de abandonar su lucha con el Congreso sobre si se debe financiar cuatro mil millones en ayuda exterior y permitir que se gaste el dinero.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había considerado reducir el gasto porque, según su visión, era un derroche de dinero y además innecesario, pero abandonó la idea cuando fue evidente que algunos legisladores fundamentales dentro del proceso se oponían.

Al respecto, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a la Voz de América: "El presidente ha dejado claro que hay desperdicio y abuso en nuestra asistencia extranjera, y debemos ser prudentes sobre hacia dónde va el dinero de Estados Unidos", y agregó: "(...) por eso le pidió a su gobierno que investigara opciones para hacerlo efectivo".

El gobierno de Trump cedió, luego de que los legisladores republicanos y demócratas se opusieron al esfuerzo de la Casa Blanca para congelar la ayuda exterior que ya estaba aprobada por el Congreso.



"Está claro que hay muchos (en el Congreso) que no están dispuestos a unirse para detener el gasto derrochador", aseguró el funcionario de la Casa Blanca.



Algunos de los principales miembros del gobierno de Estados Unidos, a cargo de hacer recortes en el presupuesto, querían que se disminuyera la ayuda exterior como muestra de moderación fiscal, después de que el mandatario estadounidense firmara recientemente un plan de gastos de dos años y $ 2.7 billones.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien supervisa la Cámara de Representantes manejada por los demócratas, dijo que retener el dinero habría violado "la buena fe" de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto a largo plazo.

Dos republicanos, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur y el representante Hal Rogers, de Kentucky, dijeron que congelar el gasto de ayuda exterior dañaría los esfuerzos "significativos" de seguridad nacional y antiterrorista. Además, aseguraron que a futuro, esto podría complicar las negociaciones de gastos entre la Casa Blanca y el Congreso.



El presidente Donald Trump había expresado cierta ambivalencia sobre la financiación, durante declaraciones a periodistas el fin de semana anterior.



"Damos miles y miles de millones de dólares a países que no nos quieren, no nos quieren ni un poco" y agregó: "He estado reduciendo eso, y acabamos de poner un paquete de aproximadamente 4 mil millones de dólares adicionales", dijo Trump en declaraciones a la prensa.