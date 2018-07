Cardi B: 10 nominaciones a los VMA

CARDI B

La rapera Cardi B obtuvo 10 nominaciones para los MTV Video Music Awards (VMA).

La neoyorquina de 25 años obtuvo nominaciones en todas las categorías principales, incluidos mejor artista y mejor artista nueva, así como mejor video, colaboración y coreografía, principalmente por su trabajo con Bruno Mars en "Finesse".

Cardi B saltó a la fama en agosto pasado con "Bodak Yellow", y lidera a un grupo de nominados a los VMA que incluye a Drake, Camila Cabello, Beyonce y su esposo Jay-Z.

Childish Gambino, el nombre artístico del actor Donald Glover, por cierto no está relacionado con el actor Danny Glover, obtuvo siete nominaciones por su video "This Is America" sobre la identidad negra y la violencia policial.

La cantante pop Taylor Swift logró solo tres nominaciones, todas en categorías técnicas, por "Look what you made me do", a pesar de que su álbum "Reputación" fue el más vendido en Estados Unidos en 2017.

La ceremonia de entrega de los VMA será transmitida en vivo por MTV desde la ciudad de Nueva York el lunes 20 de agosto.

NIRVANA

La hija de Kurt Cobain dijo el martes que Estados Unidos debería superar lo que ella dice es “el tabú sobre la salud mental y la adicción” casi un cuarto de siglo después de que su padre se quitara la vida.

Frances Bean Cobain, quien también ha tenido problemas de adicción, estuvo hablando en Irlanda en el lanzamiento de una nueva exhibición de las pertenencias de la estrella de rock líder de Nirvana.

Cobain murió en 1994 a los 27 años en un aparente suicidio.

Frances Bean, Kim Cobain (hermana de Kurt) y su madre, Wendy O'Connor, asistieron a la inauguración de la exposición en el Museum of Style Icons en Newbridge, a 50 km al suroeste de Dublín.

La exposición titulada "Growing Up Kurt Cobain" muestra decenas de objetos personales de músico, como el suéter verde a rayas que usó en el video de "Smells Like Teen Spirit", éxito de Nirvana de 1991, y su premio MTV Video por la misma canción.