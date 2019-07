Cardenal de Nicaragua pide a la OEA dialogar con “gente de a pie” sobre crisis en el país

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que establezca un diálogo con pobladores de los sectores populares de Nicaragua quienes han sido las principales victimas de la crisis sociopolítica que vive el país.

“Ojalá que las personas que van hacer enviadas, no solamente pueden dialogar con los grandes lideres, si no que bajen a las bases. Que bajen a los barrios para saber cual es el sentimiento de la gente de a pie, no los que andan en camioneta o los que viajan, si no aquella gente que está abajo, que los escuchen”, expresó el líder religioso.

“Si vienen esa seria mi solicitud que platiquen con todos, de manera especial con aquellos que siempre nos quedamos aquí” declaró el también arzobispo de Managua tras concluir una misa en la catedral capitalina.

Durante los últimos meses, la iglesia católica ha sido víctimas de ataques de la Policía Nacional, que intentando frenar a los manifestantes que se refugian dentro de los templos, han disparado balas de goma, piedras y bombas lacrimógenas a las iglesias.

Mientras la opositora Alianza Cívica solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA más presión para realizar las reformas electorales que permitan reencauzar el orden democrático “mediante elecciones justas y transparentes”.

“La Alianza Cívica considera impostergable la solución pacífica y democrática a la actual crisis sociopolítica en el país y que la OEA pueda coadyuvar al cumplimiento de los acuerdos. En particular, es urgente la puesta en marcha de reformas electorales que permitan reencauzar al país al orden democrático mediante lecciones justas, libres, transparentes y adelantadas”, cita una carta enviada por la Alianza al organismo regional.

El integrante de esta coalición opositora Max Jerez explicó que su insistencia radica en que el adelanto de elecciones es la única salida pacifica a la crisis que enfrenta el país desde hace más de un año.

“Nuestra insistencia en que, el adelanto de elecciones debe ser la salida urgente que necesitamos para la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país, sino esta situación de desconfianza de ingobernabilidad, de declive económicose podría perpetuar unos años más y ese seria un escenario demasiado catastrófico para el país” dijo a la Voz de América el estudiante.

Durante un discurso ofrecido el fin de semana en conmemoración a una fecha historia de la revolución popular sandinista, el presidente Daniel Ortega evitó referirse al plazo de 75 días que estableció la OEA para que una comisión de este organismo entregue un informe sobre la situación que vive el país.