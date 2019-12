Cápsula de Boeing regresa a la Tierra tras misión espacial abortada

Boeing hizo aterrizar la tripulación de su cápsula en el desierto de Nuevo México el domingo después de un vuelo abortado a la Estación Espacial Internacional que amenazó con descarrilar los esfuerzos de la compañía para lanzar astronautas para la NASA el próximo año.



El Starliner descendió en el Campo de Misiles White Sands del Ejército en la oscuridad poco antes del amanecer, terminando una demostración de dos días que debería haber durado más de una semana. Los tres paracaídas principales se abrieron y las bolsas de aire también se inflaron alrededor de la nave espacial para aliviar el impacto.



"Felicitaciones, Starliner'', dijo el equipo del Control de Misión, calificándolo como un aterrizaje exitoso.



Un muñeco de prueba llamado Rosie la Cohetera _ en honor de Rosie la Remachadora de la Segunda Guerra Mundial _ estaba en el asiento del comandante. También regresaron los regalos navideños, ropa y comida que debían haberse entregado a la tripulación de la estación espacial.



Después de ver este primer vuelo de prueba interrumpido y el atraque en la estación espacial cancelado debido a un reloj mal configurado en la cápsula, los empleados de Boeing se sintieron aliviados de recuperar el Starliner.



Fue la primera cápsula estadounidense diseñada para que los astronautas regresen de la órbita y aterricen en el tierra firme. Las primeras cápsulas de la tripulación de la NASA aterrizaron en el mar. La cápsula Dragon de SpaceX, que hizo su debut orbital el invierno pasado, también apunta al océano al final de la misión.



Los astronautas asignados a la primera tripulación de Starliner _ dos de la NASA y uno de Boeing _ formaron parte del comité de bienvenida en el frío intenso.



El primer viaje de la cápsula al espacio comenzó con un suave viaje en cohete desde Cabo Cañaveral el viernes. Pero apenas a media hora de iniciado el vuelo, no pudo encender sus propulsores para perseguir a la estación espacial y terminó en la órbita equivocada.



El problema estaba en el reloj interno del Starliner: no se sincronizaba con el cohete Atlas V, lo que desviaba el tiempo de la cápsula.



La cápsula quemó tanto combustible tratando de orientarse en órbita que no quedaba suficiente para una cita en la estación espacial. Los controladores de vuelo intentaron corregir el problema, pero entre la posición de la nave espacial y una brecha en las comunicaciones, sus señales no llegaron. Más tarde lograron restablecer el reloj.



Boeing todavía está tratando de descubrir cómo ocurrió el error de sincronización. La misión duró casi 50 horas e incluyó 33 órbitas alrededor de la Tierra.



El problema del paracaídas del mes pasado resultó ser una solución rápida. Solo se desplegaron dos paracaídas durante una prueba atmosférica porque los trabajadores no pudieron conectar un pin en el aparejo.



La NASA no está segura de si exigirá otro vuelo de prueba de Boeing _ para incluir una visita a la estación espacial _ antes de subir a sus astronautas. Boeing se había estado preparando para su primera misión de astronautas en la primera mitad de 2020. Se supone que esta cápsula debe reciclarse para el segundo vuelo con la tripulación.



A pesar de sus propios contratiempos, SpaceX sigue liderando el programa de tripulación comercial de la NASA.



La cápsula de la tripulación Dragon de SpaceX completó con éxito su primera demostración orbital en marzo pasado. Si bien el vuelo a la estación espacial salió bien, la cápsula explotó un mes después en un banco de pruebas en Cabo Cañaveral.



Si una prueba de aborto de lanzamiento sale bien el próximo mes, SpaceX podría comenzar a lanzar astronautas de la NASA para la primavera y terminar con una brecha de casi nueve años en viajes tripulados desde Cabo Cañaveral.



A medida que su programa de transbordador espacial se estaba terminando, la NASA miró a la industria privada para hacerse cargo de las entregas de carga y tripulación a la estación espacial. SpaceX inició el suministro de suministros en 2012. Dos años más tarde, la NASA contrató a SpaceX y Boeing para transportar a los astronautas al laboratorio en órbita.



SpaceX obtuvo $ 2.6 mil millones bajo el programa de tripulación comercial de la NASA, mientras que Boeing recibió más de $ 4 mil millones.



El objetivo era lanzar astronautas de la NASA para 2017.



Debido a los retrasos, la NASA está buscando comprar otros dos asientos en cohetes rusos en 2020 y 2021 para garantizar una presencia continua de Estados Unidos en la estación espacial. Incluso cuando las compañías privadas transportan regularmente astronautas para la NASA, la agencia espacial siempre reservará un asiento para un ruso a cambio de un asiento gratuito en Estados Unidos en un Soyuz.



A lo largo de los años, estos viajes de Soyuz le han costado a la NASA hasta $ 86 millones cada uno, totalizando miles de millones.



Una auditoría realizada el mes pasado por el inspector general de la NASA encontró que un asiento de Starliner costará un poco más que eso, con un asiento de Dragón por poco más de la mitad del precio.