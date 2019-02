Candidatos presidenciales demócratas piden renuncia a gobernador de Virginia

Candidatos presidenciales demócratas para las elecciones de 2020 hacen un llamado que obligue al gobernador de Virginia, Ralph Northam, a renunciar a su cargo, tras haberse conocido una foto racista de hace más de 30 años que aparece en el anuario de la escuela de medicina.

El viernes, Northam se disculpó dos veces y publicó un video que señala: "Compatriotas virginianos, ayer emití una declaración en la que pedía disculpas por mi comportamiento en el pasado que no alcanza el estándar que me fijaron cuando me eligieron para ser su gobernador. Creo que merecen escucharme directamente".

A través de una disculpa escrita, el gobernador dijo que el traje que portaba en la foto era "claramente racista y ofensivo". En el video, Northam dijo que estaba "profundamente arrepentido", "acepto la responsabilidad por mis acciones pasadas y estoy listo para hacer el arduo trabajo de recuperar su confianza".

También dijo que era una de las personas que se muestran en la foto, que mostraba a una persona en rostro negro junto a otra con un disfraz de Ku Klux Klan.

No obstante, ha perdido el apoyo de los demócratas, que incluye al ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders de Vermont, ambos posibles candidatos a la presidencia en 2020, también se pronunciaron al respecto.

"El gobernador Northam debería renunciar. El Vicegobernador Justin Fairfax debe intervenir y comenzar un nuevo día para Virginia", dijo Sanders.

"No hay lugar para el racismo en Estados Unidos. El gobernador Northam ha perdido toda autoridad moral y debe renunciar de inmediato. Justin Fairfax es el líder que Virginia necesita ahora, dijo Biden el sábado en su cuenta de Twitter.

También, se han manifestado dos senadores afroamericanos: Cory Booker, de Nueva Jersey, y Kamala Harris, de California.

"Estas imágenes provocan siglos de ira, angustia y violencia racista y han erosionado toda confianza en la capacidad de liderazgo del gobernador Northam", dijo Booker el viernes en Twitter. "Deberíamos esperar más de nuestros funcionarios electos. Debería renunciar''.

Harris dijo que la "Los líderes son llamados a un estándar más alto, y la mancha de racismo no debería tener lugar en los pasillos del gobierno. El gobernador de Virginia debe hacerse a un lado para que el público pueda sanar y avanzar juntos''.

Julián Castro, exsecretario de vivienda de Estados Unidos, también se pronunció: "No importa si él es un republicano o un demócrata. Este comportamiento fue racista e inconcebible. El gobernador Northam debería renunciar''.

El exrepresentante de Maryland, John Delaney; la senadora demócrata, Elizabeth Warren, de Massachusetts y Kirsten Gillibrand, de Nueva York, también pidieron la renuncia del gobernador

Delaney dijo que la aparición de la foto "afectaría su capacidad para tener el tipo de autoridad moral que se necesita para guiar a las personas a través de la dolorosa e importante discusión sobre las relaciones raciales en nuestro país".

"No hay dos conjuntos de reglas para nuestros amigos y nuestros enemigos: lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto'', dijo Gillibrand en Twitter.

"Los estadounidenses merecen ser respetados por sus líderes, y el racismo no puede ser excusado en nuestro gobierno o en cualquier otro lugar. Después de ver la foto, creo que el gobernador Northam debería renunciar ''.

El ex gobernador demócrata L. Douglas Wilder dijo el sábado que Northam debería ser criticado por las fotos, pero no quiso pedir su renuncia. "La elección de su continuación en el cargo es suya", dijo en Twitter.

Los manifestantes se reunieron frente a su oficina en Richmond, Virginia, para exigir su renuncia.

El sábado, según los informes, el gobernador expresó dudas de que realmente estaba en la foto, que apareció bajo su nombre en su anuario de la escuela de medicina de 1984, señaló Reuters.

Las imágenes del anuario fueron publicadas el viernes por la tarde por el noticiero conservador Big League Politics. Más tarde, El Virginian-Pilot obtuvo una copia de Eastern Virginia Medical School, a la que asistió Northam.

El gobernador dará una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. ET el sábado, dijo su oficina. Anteriormente, NBC dijo que, según un vocero del gobernador, que no planeaba renunciar.