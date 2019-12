Canción de Maria Carey llega al primer lugar después de 25 años

MARIAH

Es una de las canciones que más suenan en las emisoras de radio de Estados Unidos durante la temporada navideña y finalmente hizo historia.

Esta semana "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, alcanzó el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard por primera vez desde que se estrenó hace 25 años.

BAD GUY

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, nominada a varios premios Grammy, cumplió 18 años el 18 de diciembre.

Nacida en 2001, su álbum debut de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es uno de lo que más atención ha recibido en la industria discográfica en 2019.

Su tema "Bad guy" forma parte de las promociones de la película “Bombshell”, sobre los muy publicitados casos de acoso sexual en Fox News.

SKYWALKER

La película de Walt Disney "The Rise of Skywalker", de la saga de "La guerra de las galaxias", ha dividido a los críticos de cine ganando más detractores desde la película de 1999 "La amenaza fantasma".

"Skywalker", que se estrena en los cines de todo el mundo el jueves, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a varios personajes intergalácticos.

En el sitio web Rotten Tomatoes, el 57 por ciento de 157 críticas de "Rise of Skywalker" han sido positivas.

Quienes elogiaron "Rise of Skywalker" la calificaron como una conclusión satisfactoria de la saga mientras que otros dijeron que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de “Star Wars”.

Associated Press calificó la película de tener un "final disperso, impaciente, con imágenes repetidas de la prolongada historia."

The Los Angeles Times la describió como "un fracaso de proporciones épicas".

The Seattle Times dijo que "los cineastas tuvieron éxito en la difícil tarea de producir un final apropiado para una historia que ha atraído a generaciones de fanáticos".

Por su parte, CNN dijo que la película "demuestra ser muy satisfactoria como un final apropiado para una saga de 42 años de duración”.

Analistas de taquilla prevén que el público adquiera unos $ 200 millones en boletos para "Rise of Skywalker" en los Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana.