INTRO TEXT: La batalla política en Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, se libra virtualmente. Las campañas trasladan sus mensajes a las redes sociales, y, según nos cuenta Jorge Agobian, la inversión es multimillonaria.

INTRO SLUG: Campañas políticas en EE.UU. no están en cuarentena

Jessica Reis

Directora Bully Pulpit Interactive

((Nat sound rally Trump y Biden, febrero))

Los grandes mítines tienen más de un mes de cuarentena.

Pero, en Estados Unidos, la campaña política no se detiene.

((Jessica Reis

Directora Bully Pulpit Interactive))

“La manera de hacer campaña, es totalmente en cuestión, totalmente diferente que habíamos pensado”.

Jessica Reis lo sabe, porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a los mensajes políticos en plataformas digitales.

La mirada de Trump y Biden, nos five, está puesta en la campaña digital en Google y Facebook, aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus.

((Jessica Reis

Directora Bully Pulpit Interactive))

“Biden ha gastado más que Trump, por 3 millones de dólares, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes”.

((Natt: Video página de Facebook Campaña Trump)) ((Nat sound: Tommy Hicks: “We are doing virtual events online just like this”))

Con transmisiones en vivo, por Facebook, y otras redes sociales, como estas, que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base. Pero también anuncios de campaña, cuyos contenidos son analizados por los expertos.

((Jessica Reis

Directora Bully Pulpit Interactive))

“Propagandas más defensivos, digo, por su respuesta al coronavirus, defensivo por el papel de China, de su liderazgo”.

((Anuncio de Trump/Facebook: “President Trump is focused on the health of the American people))

Su oponente demócrata, Joe Biden, por su parte, hace la ofensiva.

((Anuncio de Biden/Facebook: “Donald Trump left America exposed”))

Pero la mira de sus mensajes también tiene otro objetivo, según la analista.

((Jessica Reis

Directora Bully Pulpit Interactive))

“Es la captación de los fondos, para tener los fondos para hacer una campaña, también hacer y construir una lista de apoyantes, y también son propagandas para mostrar unidad”.

Biden recibió el apoyo de sus excontricantes demócratas y también el del expresidente Barack Obama.

((Natt sound video Obama-Biden))

((Nat sound Trump))

El presidente Trump no desestima la posibilidad de que, en medio de la recuperación del país, de la pandemia, puedan realizarse actos masivos de campaña, antes de noviembre.

((Donald Trump

Presidente de EE.UU.))

“Para mí, es una tremenda manera de enviar el mensaje”.

((“To me, it's a tremendous way of getting the word out”))

Pero, por ahora, las campañas se debaten en el mundo virtual, mientras diversos estados del país evalúan la reapertura económica y el regreso a una nueva normalidad.

Jorge Agobian, Voz de América, Washington.